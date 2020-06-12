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كُتّاب وآراء
"أسواق السلام" تُطلق نموذجًا جديدًا لمتاجر القرب
أعلنت "أسواق السلام"، فرع مجموعة "يينا" القابضة، إطلاقَها نموذجا جديدا لمتاجر القرب، "إذ افتتحت العلامة التجارية أول متاجرها الممتازة بنسخة حضرية وأنيقة تحت اسم "AS from Aswak"، باستثمار يبلغ 35 مليون درهم، وما يقارب 120 منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر".
ووفق بلاغ صحافي صادر عن المجموعة، فإن تشييد هذا المتجر "تم على مساحة إجمالية تبلغ 1600 متر مربع بشكل حديث وعصري؛ إنه مفهوم جديد يهدف إلى تغيير عادات الاستهلاك السائدة، كما يعتبر "AS from Aswak" وعدا بتجربة فريدة تجعل الزبون محور اهتمامها".
ويوفر المتجر الجديد أزيد من 6000 منتوج بغرض تقديم عرض كامل للمواد الغذائية، "منها جناح للمنتوجات الطرية ذات جودة عالية، وتشكيلة متنوعة من المواد الغذائية رفيعة المستوى التي تلبي الاحتياجات اليومية للمستهلك وترضي متطلبات الزبناء".
يذكر أن "AS from Aswak" هو أول متجر يطلق نموذج خدمة طلبات السيارة (DRIVE)، وهو ما يعد سابقة في مجال التوزيع بالمغرب، "إذ إن هذه الخدمة ستساعد الزبناء على تسهيل وتسريع عملية التسوق التي تتم عبر الإنترنت بواسطة الموقع أو التطبيق المخصص لهذا الغرض، قبل الذهاب لتحصيل مقتنياتهم من المتجر بشكل سهل دون مغادرة سياراتهم".
إن افتتاح هذا المتجر، يضيف بلاغ المجموعة، "يدخل في إطار السياسة الاستراتيجية لتطوير سلسلة أسواق السلام، باتجاهها صوب المفهوم الجديد لتجارة القرب، مواكبة منها للتغييرات التي عرفتها العادات الاستهلاكية بالمغرب والتمركز في المناطق المجاورة".
وبهذه المناسبة، صرّح عبد الكريم تسين، مدير عام العلامة التجارية "أسواق السلام"، قائلا: "هي خدمة عالية الجودة، وتجربة زبون غير مسبوقة ومنتوجات رفيعة المستوى تم اقتناءها بعناية خاصة؛ إنه متجر القرب "As from Aswak"، والمخصص لتلبية متطلبات زبنائنا؛ إنه المتجر الذي لا يضم فقط أفضل المنتوجات، بل هو تجربة فريدة يمكن أن يعيشها المستهلك بشكل يومي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
وطبعا الثمن في الرفوف اقل من الثمن عند الأداء.
بالنسبة لأسواق السلام جودت الخدمة جيدة عندهم لكن يجب ان تركز اكثر على توفير المواد الرئيسية.
لأن اكره شيى عندي هو عندما اذهب لسوق كبير و لا اجد كل ما اريد من الحاجيات الرئيسية.
وهو المعيار الرئيسي لاختبار اي سوق كبير حتى لا اضيع وقتي في البحث عن المنتوج الناقص في مكان ٱخر.