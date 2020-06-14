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كُتّاب وآراء
عجز الميزانية يصل إلى 23 مليار درهم في المغرب
أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت، حتى متم شهر ماي 2020، إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 23 مليار درهم، مقابل عجز في الميزانية حدد في 22,6 ملايير درهم خلال الشهر نفسه من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية برسم شهر ماي 2020، أن هذا العجز يعزى إلى رصيد إيجابي بلغ 11,9 ملايير درهم، همّ الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وذكر المصدر ذاته أنه، على أساس الإيرادات المحصلة و النفقات الصادرة، يكشف تنفيذ قانون المالية أيضا عن رصيد عادي سلبي يبلغ 2,1 مليار درهم عند متم شهر ماي 2020 ، مقابل رصيد سلبي قدره 1,6 ملايير درهم في العام الماضي.
وكشفت الخزينة، أيضا، أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا سجل ،حتى متم شهر ماي 2020، مداخيل بقيمة 33 مليار درهم ونفقات تصل إلى 14,9 ملايير درهم.