24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3317:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الجوار الصعب للمغرب والجزائر .. ألغام التاريخ ومفاتيح المستقبل (5.00)

  2. مؤرخة أمريكية: نعيش في "دولة بوليسية".. والعنصرية "نظامية" (5.00)

  3. السفير البريطاني يسدل الستار على ثلاث سنوات رائعة في المغرب (5.00)

  4. شيخي يدعو إلى حوار وطني أوسع من "لجنة النموذج التنموي" (5.00)

  5. أمني يضحي بسلامته لإيقاف "تريبورتور" في سلا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | عجز الميزانية يصل إلى 23 مليار درهم في المغرب

عجز الميزانية يصل إلى 23 مليار درهم في المغرب

عجز الميزانية يصل إلى 23 مليار درهم في المغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 14 يونيو 2020 - 19:12

أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت، حتى متم شهر ماي 2020، إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 23 مليار درهم، مقابل عجز في الميزانية حدد في 22,6 ملايير درهم خلال الشهر نفسه من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية برسم شهر ماي 2020، أن هذا العجز يعزى إلى رصيد إيجابي بلغ 11,9 ملايير درهم، همّ الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

وذكر المصدر ذاته أنه، على أساس الإيرادات المحصلة و النفقات الصادرة، يكشف تنفيذ قانون المالية أيضا عن رصيد عادي سلبي يبلغ 2,1 مليار درهم عند متم شهر ماي 2020 ، مقابل رصيد سلبي قدره 1,6 ملايير درهم في العام الماضي.

وكشفت الخزينة، أيضا، أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا سجل ،حتى متم شهر ماي 2020، مداخيل بقيمة 33 مليار درهم ونفقات تصل إلى 14,9 ملايير درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ميلود سكادي الأحد 14 يونيو 2020 - 19:38
والله العظيم منذ خلقني الله وانا اسمع عجز الميزانية عجز الاقتصاد الازمة، الجفاف......ووووو. وكنشوف كاليفورنيا وعين الذياب والمدينة الخضراء وحي الرياض وابڤلل والقصور والفيرمات والكابانوات ووووو ، كايبكيو وكيبنيو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.