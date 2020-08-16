24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4613:3717:1320:1821:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تكليف المراكز الصحية بتحليلات كورونا "يؤزم" وضعية بقية المرضى (5.00)

  2. ممرضون يستأنفون الاحتجاج للمطالبة بالتعويض عن "مخاطر كورونا" (5.00)

  3. رئيس موريتانيا السابق يتهم "الإخوان" باستهدافه (5.00)

  4. خبراء مغاربة: أجهزة الكشف السريع عن فيروس "كورونا" غير دقيقة (5.00)

  5. كورونا بجهات المغرب .. الشفاء 69,64% و11819 تحت العلاج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | فيدرالية جديدة تمثل سلسلة إنتاج الحليب في المغرب

فيدرالية جديدة تمثل سلسلة إنتاج الحليب في المغرب

فيدرالية جديدة تمثل سلسلة إنتاج الحليب في المغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 16 غشت 2020 - 11:05

أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قراراً يقضي بالاعتراف بفيدرالية بين مهنية فلاحية جديدة تمثل سلسلة إنتاج الحليب بالمغرب.

وبمُوجب القرار رقم 1743.20 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6908، تم الاعتراف بالفيدرالية بين المهنية لسلسلة الحليب "Maroc Lait". ولم يتم الإعلان عن معطيات بخصوص هذه الفيدرالية الجديدة وتشكيلتها الجديدة.

يأتي هذا القرار الجديد بعدما كانت الوزارة قد سحبت الاعتراف بالهيئة بين المهنية المسماة "الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب"، المعروفة اختصاراً بـ"Fimalait".

ويرجع السبب في سحب الاعتراف من الفيدرالية السابقة إلى صراعات داخلية أدت إلى وقوع "بلوكاج" في تدبيرها استمر لأشهر جعل منصب رئيس الفيدرالية شاغراً لأشهر.

وتعترف وزارة الفلاحة في المغرب بـ16 بين مهنية تشتغل في سلاسل السكر والحوامض والأرز والبذور والنباتات الزيتية واللحوم الحمراء وقطاع الدواجن والزيتون والزعفران وتربية النحل والأركان والأشجار المثمرة والفواكه الحمراء والفواكه والخضر، إضافة إلى فيدرالية خاصة بالسلسلة البيولوجية.

ويُمنح الاعتراف بالهيئات البيمهنية للفلاحة وفق القانون رقم 03.12، وتعد إطاراً للتشاور بين مهنيي السلسلة الواحدة، بهدف الترويج للمنتجات في الأسواق الداخلية والخارجية، والمساهمة في تنظيم التسويق الداخلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - يوسف الأحد 16 غشت 2020 - 11:29
هذا يعني زيادة ثمن الحليب وتصدير الجودة للخارج وبيع الرداءة في الداخل حتى يصبح الفرق بين الماء والحليب هو اللون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - Aspro10g الأحد 16 غشت 2020 - 11:31
مع كامل احترامي المشكلة ليست في الفدراليات يجب معالجة المشكل الحقيقي لي هو أن المغاربة كيشربوا لبودرة مخلطة ب الماء. للاسف مكاينش معا من.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - حمزة الروداني الأحد 16 غشت 2020 - 12:51
وزارة الفلاحة تقوم بواجبها على أكمل وجه و هذا بشهادة جميع مهني القطاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
4 - هشام الأحد 16 غشت 2020 - 12:53
الكل يشيد بالمجهودات الجبارة لوزارة الفلاحة في مراقبة الاسواق المحلية للخضر و الفواكه و الحبوب ..... و امدادها بالمنتوجات الفلاحية الكافية للسد حاجياتنا من هذه المنتوجات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - أيوب الأحد 16 غشت 2020 - 12:54
وزارة الفلاحة هي الوزارة الاكثر ديناميكية و الاكثر فعالية في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
6 - عبد الكريم الأحد 16 غشت 2020 - 12:55
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
7 - مولاي العربي الأحد 16 غشت 2020 - 12:56
استراتيجيات وزارة الفلاحة تسير في الاتجاه الصحيح تحت اشراف الوزير الكفء المتواجد على رأسها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
8 - Houda الأحد 16 غشت 2020 - 12:56
وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
9 - علي الأحد 16 غشت 2020 - 12:57
وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
10 - Khadija الأحد 16 غشت 2020 - 12:57
يواصل السيد الوزير عزيز اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
11 - حاتم الأحد 16 غشت 2020 - 12:57
الوزارة المشرفة على قطاع الفلاحة تقوم بمجهوداتها من اجل حماية المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
12 - Mouna الأحد 16 غشت 2020 - 12:57
وزارة الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, تشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
13 - radia الأحد 16 غشت 2020 - 12:57
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
14 - سفيان الأحد 16 غشت 2020 - 12:58
وزارة الفلاحة تنهج استراتيجية تعتمد على مقاربة تشاروكية بينها و بين الفلاح و المواطن و هذا سبب نجاح معظم القرارات التي تتخذه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
15 - mariam الأحد 16 غشت 2020 - 12:58
مشكورة وزارة الفلاحة على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
16 - Wafa الأحد 16 غشت 2020 - 12:58
المغرب الاخضر و المشاريع الموازية في القطاع الفلاحي ساهمت بنسبة كبيرة في احتلال المغرب مراتب متقدمة من ناحية تصدير المنتوجات، خاصة البواكر و الحوامض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
17 - فيصل الأحد 16 غشت 2020 - 12:58
لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع الفلاحي ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدر خلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد الفلاحية ، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
18 - Medo الأحد 16 غشت 2020 - 12:58
الفلاحة المغربية قطاع واعد، بفضل استراتيجية المغرب الاخضر التي قدمت له الكثير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
19 - sana الأحد 16 غشت 2020 - 12:59
المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الفلاحي.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
20 - أحمد الأحد 16 غشت 2020 - 12:59
الطريقة التي يسير بها القطاع الفلاحي بالمغرب أتبتث نجعتها في العشر سنوات الاخيرة و هذا بفضل الوزير الكفء التي يشرف عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
21 - halima الأحد 16 غشت 2020 - 12:59
عرفت وزارة الفلاحة و الصيد البحري تطورا ملحوظا لكونها تعمل باستراتيجية محكمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
22 - Tasnim الأحد 16 غشت 2020 - 12:59
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
23 - safa الأحد 16 غشت 2020 - 12:59
وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
24 - safae الأحد 16 غشت 2020 - 13:00
شكر خاص لوزارة الفلاحة بفضل مجهوداتها الحمد الله كلشي متوفر تحياتي لك سيد الوزير على هذا العمل الجبار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
25 - amir الأحد 16 غشت 2020 - 13:00
الوزارة المشرفة على قطاع الفلاحة تقوم بمجهوداتها من اجل حماية المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
26 - Aya الأحد 16 غشت 2020 - 13:00
هذه الوزارة لابد ان تنكب على المستقبل لذلك الضيعات الفلاحية هي بمثابة المختبرات لِغَد أفضل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - najla الأحد 16 غشت 2020 - 13:00
وزارة الفلاحة و الصيد البحري من انبغ الوزارات اللي كاينة فالمغرب و فعلا جميع أعمالها مقننة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
28 - ahmed الأحد 16 غشت 2020 - 13:00
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
29 - غيثة الأحد 16 غشت 2020 - 13:01
وزارة الفلاحة دائما في الصدارة و تخلق النجاح في كل مرة بخلق مبادرات تصب في مصلحة المواطن و الفلاح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
30 - laila الأحد 16 غشت 2020 - 13:01
تبارك الله عليكم فعلا هاد الوزارة كتجعلنا كل كرة فخورين بها برافوو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
31 - malika الأحد 16 غشت 2020 - 13:01
السيد وزير الفلاحة دائما حاضر في الميدان وديناميته منقطعة النظير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
32 - أم ادم الأحد 16 غشت 2020 - 13:01
نشكر وزارة الفلاحة على مجهوداتها القيمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
33 - hassan الأحد 16 غشت 2020 - 13:02
شكرا سيد الزير على المجهودات الجبارة التي تقوم بيها لي تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
34 - amine الأحد 16 غشت 2020 - 13:02
نحن جد فخورين لكوننا نمتلك وزارة ذات كفاءة عالية في بلادنا واصلوا وفقكم الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
35 - غالية الأحد 16 غشت 2020 - 13:02
المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي بفضل الطريقة المتبعة لتدبير هذا القطاع و بفضل استراتيجيات وزارة الفلاحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
36 - amin الأحد 16 غشت 2020 - 13:02
شكر خاص لي السيد الوزير الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي بفظل مجموعة من المجهودات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
المجموع: 36 | عرض: 1 - 36

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.