فيدرالية جديدة تمثل سلسلة إنتاج الحليب في المغرب

هسبريس من الرباط

أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قراراً يقضي بالاعتراف بفيدرالية بين مهنية فلاحية جديدة تمثل سلسلة إنتاج الحليب بالمغرب.

وبمُوجب القرار رقم 1743.20 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6908، تم الاعتراف بالفيدرالية بين المهنية لسلسلة الحليب "Maroc Lait". ولم يتم الإعلان عن معطيات بخصوص هذه الفيدرالية الجديدة وتشكيلتها الجديدة.

يأتي هذا القرار الجديد بعدما كانت الوزارة قد سحبت الاعتراف بالهيئة بين المهنية المسماة "الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب"، المعروفة اختصاراً بـ"Fimalait".

ويرجع السبب في سحب الاعتراف من الفيدرالية السابقة إلى صراعات داخلية أدت إلى وقوع "بلوكاج" في تدبيرها استمر لأشهر جعل منصب رئيس الفيدرالية شاغراً لأشهر.

وتعترف وزارة الفلاحة في المغرب بـ16 بين مهنية تشتغل في سلاسل السكر والحوامض والأرز والبذور والنباتات الزيتية واللحوم الحمراء وقطاع الدواجن والزيتون والزعفران وتربية النحل والأركان والأشجار المثمرة والفواكه الحمراء والفواكه والخضر، إضافة إلى فيدرالية خاصة بالسلسلة البيولوجية.

ويُمنح الاعتراف بالهيئات البيمهنية للفلاحة وفق القانون رقم 03.12، وتعد إطاراً للتشاور بين مهنيي السلسلة الواحدة، بهدف الترويج للمنتجات في الأسواق الداخلية والخارجية، والمساهمة في تنظيم التسويق الداخلي.