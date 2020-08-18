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كُتّاب وآراء
قرض أوروبي يقدم الدعم لاشتغال شركات بالمغرب
قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا بقيمة 430 مليون درهم (ما يعادل 40 مليون يورو) إلى فرع "CaixaBank" بالمغرب، سيستغل لإعادة إقراض الشركات المحلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مناطق المغرب.
وحسب بلاغ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيساعد قرضه هذا "CaixaBank" على زيادة التمويل المطلوب بشدة للمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجاتها.
بالإضافة إلى ذلك، سيدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضًا استراتيجية توسع "CaixaBank" للشركات الصغيرة والمتوسطة الواقعة خارج محور الدار البيضاء-الرباط، التي تمثل 70 في المائة من الاقتصاد المغربي، وذلك بتقديم مزيد من الخدمات لها من قبل فروع "CaixaBank" في طنجة وأكادير.
و"CaixaBank" هي المجموعة المالية الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في إسبانيا، حصلت على ترخيصها المصرفي في المغرب عام 2009، وأصبحت لها الآن فروع في الدار البيضاء وطنجة وأكادير.