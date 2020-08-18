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الرئيسية | مال وأعمال | قرض أوروبي يقدم الدعم لاشتغال شركات بالمغرب

قرض أوروبي يقدم الدعم لاشتغال شركات بالمغرب

قرض أوروبي يقدم الدعم لاشتغال شركات بالمغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 11:30

قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا بقيمة 430 مليون درهم (ما يعادل 40 مليون يورو) إلى فرع "CaixaBank" بالمغرب، سيستغل لإعادة إقراض الشركات المحلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مناطق المغرب.

وحسب بلاغ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيساعد قرضه هذا "CaixaBank" على زيادة التمويل المطلوب بشدة للمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجاتها.

بالإضافة إلى ذلك، سيدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضًا استراتيجية توسع "CaixaBank" للشركات الصغيرة والمتوسطة الواقعة خارج محور الدار البيضاء-الرباط، التي تمثل 70 في المائة من الاقتصاد المغربي، وذلك بتقديم مزيد من الخدمات لها من قبل فروع "CaixaBank" في طنجة وأكادير.

و"CaixaBank" هي المجموعة المالية الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في إسبانيا، حصلت على ترخيصها المصرفي في المغرب عام 2009، وأصبحت لها الآن فروع في الدار البيضاء وطنجة وأكادير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سياسة وباء الثلاثاء 18 غشت 2020 - 11:58
سياسة إغراق الشعب في وباء ليتسنى لهم أخد قروض من بنك دولي
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-2
2 - عمام سعيد الثلاثاء 18 غشت 2020 - 12:10
الدول الفاشلة ترهن مستقبل بلدانها بالقروض وتعيش عشرات الاجيال القادمة على فقر بسبب فواتير خدمة الديون الباهظة !! المصيبة هي ان الديون تذهب سدى لا مردودية لها على ارض الواقع والدليل ان المغرب يلجي الى الديون منذ ما سمي بالاستقلال في حين الوضعية تتازم سنة بعد سنة فهناك الان حسب الخبراء 24 مليون محتاج وفقير بينتها جاءحة كرونا
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3 - صفوان الثلاثاء 18 غشت 2020 - 12:18
اتقلتم الدولة بالقروض حتى ارهنتم البلاد والعباد ولا نتاءج تذكر ولا اصلاح ظاهر للعيان من يستفيد من هذه القروض واغلبية الشعب لم تجد حتى اذنى شغل تكسب به قوت يومها
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