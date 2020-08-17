"هواوي نوفا 7".. الجيل 5 وكاميرا بالذكاء الاصطناعي

هسبريس من الرباط

الهاتف الأنيق الجديد "هواوي نوفا 7-5G" متوفر تحت الطلب ابتداء من 8 غشت، يمنحك جميع هذه المزايا والعديد من الأمور الأخرى:

تستمر سلسلة "هواوي نوفا" في الابتكار التي تعتمد عليه منذ بدايتها، المتمثل في تقديم آخر صيحات تكنولوجيا الهواتف الذكية وجعلها بين يدي المستهلكين الشباب، ودليل النجاح تُبرهن عليه الأرقام، ذلك أن عدد مستعملي هواتف "نوفا" عبر العالم يفوق اليوم 145 مليون شخصا.

وبدأت شركة "هواوي" في تسويق هاتف "هواوي نوفا 7" الداعم لتقنية الجيل الخامس من الإنترنت (5G)، بعد وقت قصير من الإطلاق الرسمي لساعة "هواوي GT2e" بثمن 1599 درهما.

كاميرا رباعية مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة بـ 64 ميغابكسل تمكنكم من تخليد كل ما تريدون أينما كنتم بطريقة فعالة

يتميز الهاتف الذكي الجديد في الفئة المتوسطة بكونه يدعم تقنية الجيل الخامس من الإنترنت (5G)، وتم تزويده بكاميرات ذات قدرة استثنائية ستلبي بدون أي شك جميع رغباتكم في التصوير الفوتوغرافي والفيديو، فالمولود الجديد لـ"هواوي" مجهز بكاميرا رباعية بدقة 64 ميغابكسل تجعلها مثالية لمساعدتكم في الحصول على صور عالية الجودة عندما تكون الإضاءة خافتة وغير جيدة.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الهاتف الذكي الجديد على كاميرا بزاوية فائقة الدقة تصل إلى 8 ميغابكسل، تُسهل عملية التقاط صور بانورامية رائعة لن تترك أي شخص خارج إطار الصورة الجماعية.

ويتميز الإصدار الجديد كذلك بكاميرا هاتف بدقة 8 ميغابكسيل، وزووم يسمح بتقريب اللقطة 5 مرات، وأيضا زووم رقمي بـ20 مرة، فضلا عن ذلك، وبفضل كاميراتها الكبيرة بدقة 2 ميغابيكسل ستتمكنون من استكشاف التفاصيل الصغيرة التي تصل إلى 4 سنتيم، كما يمكن لمستعمل الهاتف أن يدلل حواسه بالتقاط صور دقيقة لزهور بألوان رائعة.

كما تسمح تركيبة كاميرا "هواوي نوفا 7-5G" كذلك بتسجيل فيديوهات "4K" عالية الدقة في أي وسط كنتم به، حتى عندما يكون الضوء ضعيفا، كما يمكنكم أيضا استعمال خاصية "4K" من أجل التقاط صور شروق وغروب الشمس، وأيضا حركة السحب البطيئة، وغيرها من التفاصيل.

أداء مذهل بفضل خدمة اتصال الجيل الخامس من الإنترنت (5G)

هل يمكنكم تخيل أنفسكم في لحظة استرخاء على مقعدكم، تشاهدون برنامجكم المفضل وفي الوقت نفسه تحدثون أصدقاءكم عبر مكالمة بالصوت والصورة؟ هذا ما يعدكم به هاتف هواوي الجديد من خلال خدمة اتصال الجيل الخامس المذهلة، وذلك بفضل وجود شرائح "كيرين 985 جي 5" التي لا تضمن فقط معالجة سلسة وفعالة، ولكنها تدعم أيضا شبكات "5G"، سواء كان الأمر يتعلق بالألعاب أو البث أو سعة التخزين، كما أنه يمكنكم أن تكونوا متأكدين وعلى ثقة كاملة من أن هاتفكم الذكي "5G" سيظل مؤهلا للتعامل مع كل شيء بطريقة فعالة للغاية.

وضع تصوير الفيديو مزدوج "دوال فيو": ضاعفوا المشهد.. ضاعفوا المتعة

من بين الميزات المدهشة للكاميرا الرباعية مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة بـ 64 ميغابكسل، هو وضع تصوير الفيديو المزدوج "دوال فيو" الذي يقوم بتشغيل الكاميرتين الأماميتين والخلفيتين ويسمح لهما بالعمل معا وفي الوقت ذاته حتى تتمكنوا من تسجيل الفيديوهات بجودة عالية. وبفضل هذه الميزة، ستتمكنون في الوقت نفسه من تصوير مختلف الصور القريبة والزاوية العريضة، وهو ما سيسمح لكم بالحصول على صور رائعة ومدهشة.

وإلى جانب كل ما سبق ذكره، يتوفر هاتف "هواوي نوفا 7-5G" على بطارية ضخمة بسعة 4000 مللي أمبير/ساعة، ستذهلكم باستقلالها الذاتي، حتى في حالة استخدامها بشكل مكثف، كما أنه مع الهاتف الجديد، لا ينبغي عليكم القلق بخصوص الشحن لأنه مزود بنظام الشحن الفائق بقدرة 40 واط من "هواوي"، الذي يسمح لكم بشحن بطارية الهاتف في وقت قصير جدا.

كما أن الهاتف مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيغابايت للاستخدام السلس للغاية، فضلا عن سعة تخزين كبيرة تبلغ 256 جيغابايت تسمح لكم بتسجيل الأطنان من مقاطع الفيديوهات والصور بكل أريحية.

ويعتمد "هواوي نوفا 7-5G" على نظام التشغيل "EMUI 10.1"، الذي يستند إلى نظام "أندرويد 10"، كما أن واجهة المستخدم تستعين به بمجموعة كبيرة من الوظائف الذكية، مثل إصدار محسّن من "App Assistant".

ويسمح وضع الكتاب الإلكتروني المبتكر على تحويل هاتف "هواوي نوفا 7-5G" إلى كتاب افتراضي حقيقي، ما يتيح للقارئ عيش تجربة قراءة ممتعة كأنه يقرأ من كتاب ورقي.

ويشمل الهاتف الجديد "متجر هواوي للتطبيقات"، حيث يمكن للزبناء الحصول على تطبيقاتهم المفضلة من المتجر الذي يعد ثالث أكبر متجر تطبيقات على المستوى العالمي، وهو المتجر الذي يتيح للمستخدمين تحميل مجموعة متنوعة وواسعة من التطبيقات المحلية أو الدولية، بالإضافة إلى وسائط ذات جودة عالية عبر "هواوي فيديو"، و"هواوي موسيقى"، و"قارئ هواوي".

وإلى جانب متجر تطبيقات هواوي، يضم الهاتف الجديد وظيفة عنصر واجهة مستخدم التي تُعد أداة بحث جديدة تمكّن مستخدمي أجهزة "هواوي" من العثور على تطبيقاتهم المفضلة بسرعة فائقة وتحميلها من بين حوالي مليون تطبيق. يمكنكم أيضا تحميل الأخبار والأفلام والصور والمزيد من الأشياء الأخرى بشكل مباشر من الشاشة الرئيسية، مما يتيح لكم طريقة مناسبة من أجل توفير المزيد من الوقت.

ويمكن ابتداء من 8 غشت الحصول على "هواوي نوفا 7-5G" بثمن 4899 درهم تحت الطلب، وسيكون متوفرا في اللون الأسود غرافي، وبنفسجي صيفي، واللون الفضي الفلكي.

وإلى غاية 14 غشت الجاري، يمكن للزبناء شراء الهاتف تحت الطلب، عبر متجر "هواوي" الإلكتروني Huaweimall.ma، والحصول على "هواوي بوند 4" كهدية.

تجدر الإشارة إلى أن متجر هواي الإلكتروني يضم جميع المنتجات الرسمية الآمنة بضمانات أصلية، مثل ساعة هواوي "GT2e" التي تم إطلاقها مؤخرا.