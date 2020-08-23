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الرئيسية | مال وأعمال | مسودة قانون تفرض توازن الجنسين في الشركات

مسودة قانون تفرض توازن الجنسين في الشركات

مسودة قانون تفرض توازن الجنسين في الشركات
هسبريس من الرباط
الأحد 23 غشت 2020 - 10:10

أعدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مسودة مشروع قانون يهدف إلى تغيير بعض مُقتضيات القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، من أبرز ما فيها فرض التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات.

ويهدف النص، المرتقب أن تُصادق عليه الحكومة، إلى تبسيط الإطار القانوني لتشجيع المبادرة المقاولاتية وتعزيز الشفافية وتأطير تصرفات المقاولات بشكل أفضل وتيسير الحصول على المعلومة.

كما يهدف النص إلى إخضاع الفاعلين العاملين في مجال الحكامة للمسؤولية، ومن جهة أخرى إلى تصحيح آثار التمييز غير المباشر في الشركات، من خلال تحقيق التمثيل المتوازن بين النساء والرجال في هيئات حكامة الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

وتأتي هذه التعديلات، حسب الوزارة، تفعيلاً للفصل 19 من الدستور الذي يؤكد على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، والرسالة الملكية التي بعث بها إلى مُؤتمر مراكش الدولي حول العدالة في أكتوبر 2019 الذي أكد فيه على العمل على تحسين مناخ الأعمال بالمغرب لولوج دائرة الدول الخمسين الأوائل في مجال جودة مُناخ الأعمال.

وتتمثل أهم محاور مشروع القانون في مراجعة النظام المتعلق بإحداث شركة المساهمة المبسطة بهدف تمكين الأشخاص الذاتيين من إحداث شركة مساهمة مبسطة والاندماج فيها باعتبارهم شركاء، مع تخصيص أحكام للرسملة والحكامة والتدقيق.

وتشير مواد المشروع إلى أن شركة المساهمة المبسطة تؤسس بين واحد أو أكثر من الأشخاص، وإذا كانت الشركة لا تتكون إلا من شخص واحد يُسمى هذا الشخص بالشريك الوحيد ويمارس الصلاحيات المخولة للشركاء.

كما ينص المشروع على تعزيز المراقبة ومساطر الترخيص المتعلقة بالاتفاقات المقننة؛ وذلك بعرض كل اتفاق يمثل نسبة أقل من 5 في المائة من أصول الشركة للترخيص المسبق لمجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، وعرض كل اتفاق يمثل نسبة 5 في المائة أو أكثر لترخيص مجلس الإدارة ومجلس الرقابة يليه ترخيص الجمعية العامة العادية أو غير العادية.

وتُتيح المقتضيات الجديدة توسيع إمكانية تحميل المتصرف أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو المساهم المعني بالأمر، وإن اقتضى الحال أعضاء مجلس الإدارة الآخرين النتائج الضارة بالشركة المترتبة عن الاتفاقات المصادق عليها.

الأحكام الجديدة تفتح الباب أيضاً أمام إمكانية إبطال الاتفاقات المقننة حتى ولو أبرمت بموجب ترخيص مسبق من قبل مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو الجمعية العامة، إذا ما كانت لها آثار مضرة بالشركة.

كما يشتمل النص على مقتضى جديد يلزم مجلس الرقابة على عقد اجتماعات دورية كما هو الحال مع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل، وتحديد مدة تجديد تعيين مراقب الحسابات في ثلاث سنوات مالية كحد أقصى.

ويستوجب المشروع التنصيص في الأنظمة الأساسية وجوب السعي إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في تركيبة مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، كما يجب وضع ضمانات فعالة بهدف تأمين الطابع التمثيلي لا سيما بطلان التعيينات التي تتم خلافاً لتركيبة المجلس دون أن تؤدي إلى بطلان مداولاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - أبو يوسف الأحد 23 غشت 2020 - 10:19
إلى أين يسير العالم قلتم الديمقراطية قلنا نعم قالوا حقوق المرأة قلنا نعم فلما لا تتركوا المكان المناسب للأفضل
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2
2 - متتبع الأحد 23 غشت 2020 - 10:23
غالبا ما يكون الرجال أكفاء من النساء بسبب احتكاكهم الأكبر بمختلف التجارب والتحديات منذ الصغر. لذا فإن أي محاولة لتقليد النساء مناصب أكبر من كفاءتهم استرضاء لهذه القوانين، سيعود على الشركة بضعف المردودية. فحذار من الاذعان لإملاءات المساواة بين الجنسين في أمور تقاس بالكفاءة
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3
3 - abdelhak الأحد 23 غشت 2020 - 10:29
المساوات الحقيقية هي المساوات في الكفائة
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4
4 - مغربي الأحد 23 غشت 2020 - 10:40
نطالب من الوزارة المعنية و الدولة أن تفرض على الشركات أن يكون هناك مساواة بين الجنسين في التشغيل. مجرد فترة تدريب (سطاج) لولا أنه مؤطر من طرف المؤسسة التي كنت أدرس فيها لما تم قبول الذكور، في إحدى المرات طلبت من احد البنوك أن أقوم بفترة تدريب عندهم لكن لم يتم قبول طلبي في حين رأيت فتاة كانت تدرس معي تقوم به
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3
5 - هاااني الأحد 23 غشت 2020 - 10:42
قانون أعمى تجاوزه الزمن بكثيييير. الكفاءات و المقدرة هي المعيار و ليس النظر إلى جنس المترشح أو المترشحة. يجب القطع مع هكذا ممارسات بالية و سخيفة. الإنسان المناسب في المكان المناسب. هذا لا يعني أننا سنقصي من لم يرزقه الله عقلا و مقدرات من أي منصب. ولتكن الشركة أو المؤسسة كلها رجال أو كلها نساء، ما المشكل؟ معادلة 50-50 هي معادلة ظالمة لأننا سنجبر (بضم النون) آنذاك على ملء فراغ نحن من بحثنا عنه و خلقناه عنوة. من أجل مصلحة الإدارة، أي إدارة، و من مصلحة الشركة، أي شركة أن تنتقي موظفيها حسب الهدف المنشود لا حسب قراءة المحسوبين على حقوق الرجال أو النساء. لا تنظروا أبدا إلى نوعية الجنس بل إلى الكفاءات و الإنتاجية و إلا راوحنا مكاننا لدواعي أكل عليها الدهر و شرب.
تحياتي .. هاني من هولندا
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