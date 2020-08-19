"تدقيق استراتيجي" للضمان الاجتماعي بمليون درهم

هسبريس من الرباط

أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة طلب عُروض لإنجاز تدقيق استراتيجي وعملياتي وتدبيري وتدقيق الأداء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، الذي يُدبر التغطية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص.

وحددت الوزارة مبلغ هذه الأعمال في مليون درهم، على أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بالطلب في الثالث من شهر يونيو المقبل لاختيار المتعهد الذي سيقوم بالمهمة.

ويتوخى تدقيق الأداء للصندوق إجراء تحليل للمؤشرات التقنية والمالية خلال السنوات الخمس الماضية من أجل تقييم جودة التدبير ومستوى الخدمات وكلفتها ومستوى التحكم في المخاطر ومدى تحقيق الأهداف المسطرة.

ويسعى هذا التدقيق لإجراء تحليل لمؤشرات الفعالية والكفاءة والاقتصاد، مع السعي لإجراء مقارنات مع فاعلين وطنيين ودوليين يشتغلون في المجال نفسه.

كما يهدف التدقيق أيضاً إلى الوقوف على تداعيات وتأثير وباء "كوفيد-19" على مخطط 2018-2020، وتطور مبالغ المداخيل وخسائر الاشتراكات بسبب الوباء.

أما التدقيق العملياتي والتدبيري فسيغطي جوانب إدارة الصندوق، في الإدارة المركزية والمندوبيات الجهوية في الدار البيضاء والقنيطرة وفاس، إضافة إلى الوحدات الطبية الثلاث في الحي الحسني ودرب غلف وطنجة.

في حين يهم التدقيق الاستراتيجي إعداد سيناريو للتطوير وإعادة التركيز من أجل تحقيق أهداف استراتيجية الصندوق وتحسين مؤشرات الأداء، وضمان استدامته المالية من خلال ترشيد التكاليف، وإمكانية هيكلة أنشطته.

ويتعين على من تم اختياره لهذه الصفقة أن يُنجز المهمة في غضون 5 أشهر، ليقدم التقارير متضمنة لنقط الضعف والمخاطر والتوصيات المقترحة وجدولتها، إضافة إلى مؤشرات المتابعة من أجل تنفيذ التوصيات.