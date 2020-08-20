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كُتّاب وآراء
واردات المغرب من المنتجات الغذائية الأجنبية تنتعش في زمن "كورونا"
انتعشت واردات المغرب من المنتجات الغذائية الأجنبية، في الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو من السنة الجارية، على الرغم من ظروف الحجر الصحي التي فرضها تفشي وباء "كورونا" على الصعيد العالمي.
وارتفعت قيمة واردات المنتجات الغذائية بنسبة قاربت 27 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد أن بلغت 31.57 مليار درهم مقابل 24.87 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بقيمة 6.7 مليارات درهم في ظرف ستة أشهر.
وساهمت الزيادة الكبيرة في كميات القمح، التي يستوردها المغرب خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، في ارتفاع فاتورة المنتجات الأغذية التي تقوم الشركات الأجنبية بتوريدها إلى المغرب.
واستوردت الشركات المغربية، العاملة في مجال الصناعات الغذائية، ما يزيد عن 8.56 مليار درهم من القمح الأجنبي في الفترة المتراوحة ما بين يناير يونيو 2020، مقابل 5.9 مليارات درهم في الفترة ذاتها من سنة 2019.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، استورد المغرب ما يناهز 274 مليون درهم من الجبن، وما يزيد عن 218 مليون درهم من الحليب ومشتقاته.
كما قامت الشركات المغربية، خلال الفترة نفسها، باستيراد ما يناهز 1.4 مليارات درهم من المدخلات المستخدمة في سلاسل الصناعات الغذائية، ونحو 248 مليونا من القهوة.
واستورد المغرب 21 مليون درهم من عصائر الفواكه والخضر، و172 مليون درهم من المشروبات الكحولية والجعة، وما يزيد عن 189 مليون درهم من التوابل.