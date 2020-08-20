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كُتّاب وآراء
المطارات المغربية تغري شركة بلجيكية للنقل الجوي
قالت شركة الطيران TUI Fly إنها ستسيّر سلسلة من الرحلات الخاصة بين بلجيكا والمغرب، في الفترة ما بين 27 غشت الجاري و10 شتنبر المقبل.
وقالت الشركة إنها تلقت تصريحًا من الحكومة المغربية لتشغيل رحلات جوية بين بروكسيل الجنوبية شارلروا والدار البيضاء ووجدة والحسيمة.
ستسمح هذه الرحلات الخاصة للمواطنين المغاربة الموجودين حاليًا في أوروبا بالعودة إلى بلدانهم الأصلية. كما "سيتمكن المغاربة المقيمون بشكل دائم في أوروبا من العودة إلى بلجيكا برحلة العودة"، كما توضح شركة الطيران سالف الذكر.
من أجل السفر من وإلى المغرب، سيتعين على المسافرين إثبات جنسيتهم المزدوجة والامتثال لشروط دخول بلدان المقصد، وستخضع جميع هذه الرحلات للإجراءات الصحية الحالية التي وضعتها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل شكاوى مغاربة الخارج من سير العودة إلى الوطن الأم، بعد شهور من إغلاق الحدود؛ فأمام حصر التنقلات على الخطوط الجوية الملكية، يستغرب المسافرون من "غلاء التذاكر بشكل غير معقول" ارتباطا بمختلف الوجهات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
في الولايات المتحدة الأمريكية هناك على الأقل 20 شركة تغطي التراب الوطني و 30 شركة جهويا.