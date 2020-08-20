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الرئيسية | مال وأعمال | المطارات المغربية تغري شركة بلجيكية للنقل الجوي

المطارات المغربية تغري شركة بلجيكية للنقل الجوي

المطارات المغربية تغري شركة بلجيكية للنقل الجوي
هسبريس من الرباط
الخميس 20 غشت 2020 - 18:29

‎قالت شركة الطيران TUI Fly إنها ستسيّر سلسلة من الرحلات الخاصة بين بلجيكا والمغرب، في الفترة ما بين 27 غشت الجاري و10 شتنبر المقبل.

وقالت الشركة إنها تلقت تصريحًا من الحكومة المغربية لتشغيل رحلات جوية بين بروكسيل الجنوبية شارلروا والدار البيضاء ووجدة والحسيمة.

ستسمح هذه الرحلات الخاصة للمواطنين المغاربة الموجودين حاليًا في أوروبا بالعودة إلى بلدانهم الأصلية. كما "سيتمكن المغاربة المقيمون بشكل دائم في أوروبا من العودة إلى بلجيكا برحلة العودة"، كما توضح شركة الطيران سالف الذكر.

من أجل السفر من وإلى المغرب، سيتعين على المسافرين إثبات جنسيتهم المزدوجة والامتثال لشروط دخول بلدان المقصد، وستخضع جميع هذه الرحلات للإجراءات الصحية الحالية التي وضعتها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل شكاوى مغاربة الخارج من سير العودة إلى الوطن الأم، بعد شهور من إغلاق الحدود؛ فأمام حصر التنقلات على الخطوط الجوية الملكية، يستغرب المسافرون من "غلاء التذاكر بشكل غير معقول" ارتباطا بمختلف الوجهات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ahmed الخميس 20 غشت 2020 - 18:41
لا تعليق مع هدا الوباء اتمنى من الله أن يبعد عنا هدا الوباء
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2 - حوسا ابشير الخميس 20 غشت 2020 - 18:54
هذه شركة معروفة في المغرب لانها تقوم بربط كثير من مدن المغرب مع كثير من مدن اوربا و هي شركة منضبطة عالية الخدمة و احترام المعايير - انه لجد مؤسف ان تنهار شركات النقل الدولي في العالم و هي قمة التكنولوجيا و الامان و الخدمات و تربط بني البشر على الكوكب الارضي- هل من حل لقطاع النقل الجدوي الدولي الذي يساهم في تنمية الاقتصاد و في نسبة النمو عن طريق نقل السياح باثمنة مناسبة و بدقة متناهية و بسلامة صارمة؟ قطاع النقل الجوي يشغل ملايين الناس في العالم من ربابنة و مضيفات و شركات نقل سياحة و نقل و فنادق و مطاعم الخ الخ- لابد من انقاد هذا القطاع الحيوي و ينبغي لا يتوقف النقل الجوي بين الامم و الدول
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3 - elinak الخميس 20 غشت 2020 - 18:57
طبعا من حق المواطنين المقيمين بأوروبا الدخول إلى بلادهم ومن حقهم العودة كذلك،لكن يجب على وزارة الصحة تحمل مسؤولية الدخول والخروج وجميع المسؤولين عليهم أن يقوموا بالإجراءات اللازمة،على الحكومة الاستقالة الجماعية بعدما لم تتحمل مسؤولياتها وتحمل ذلك للمواطنين هل المواطن هو من قرر العيد هل المواطن هو من اخبر بإغلاق المدن بأربع ساعات حسبي الله ونعم الوكيل.
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4 - مهتم الخميس 20 غشت 2020 - 19:01
إن سمح لهذه الشركة بانقال المغاربة من وإلى بلجيكا وبثمن أقل من لارام فستكون الضربة القاضية لشركتنا الملكية
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5 - عقلاني الخميس 20 غشت 2020 - 19:02
يجب السماح للعديد من شركات الطيران بالدخول إلى المغرب حتى ترتفع المنافسة.
في الولايات المتحدة الأمريكية هناك على الأقل 20 شركة تغطي التراب الوطني و 30 شركة جهويا.
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