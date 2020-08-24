مؤشر بورصة الدار البيضاء يواصل الأداء السلبي

هسبريس من الرباط

أوضح بنك المغرب أن مؤشر "مازي" سجل خلال الفترة ما بين 13 و19 غشت الجاري، ارتفاعا نسبته 0.2 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 15.4 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، في مذكرته حول مؤشراته الأسبوعية، أن هذا التطور يعكس، على وجه الخصوص، ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ"المعادن" بنسبة 4.6 في المائة، و"البناء ومواد البناء" بنسبة 1.1 في المائة، و"الصناعة الغذائية" بنسبة 0.4 في المائة، بينما تراجعت مؤشرات قطاعي "التأمين" و"الأبناك" بنسبتي 1.3 في المائة و0.2 في المائة، على التوالي.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 222.8 مليون درهم مقابل 241.5 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما استقر المبلغ اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 72.5 مليون درهم مقابل 48.3 مليون درهم.