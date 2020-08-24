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كُتّاب وآراء
بنك المغرب يضخ تسبيقات بقيمة 119.2 مليار درهم
أوضح بنك المغرب أنه ضخ خلال الفترة ما بين 13 و19 غشت الجاري 119.2 مليار درهم، منها 40.3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و44 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و31.8 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وثلاثة ملايير درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.
وأضاف بنك المغرب، في مذكرته حول مؤشراته الأسبوعية، أنه في ما يتعلق بالسوق البنكية، بلغ حجم التداول اليومي 4.7 مليارات درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1.5 في المائة في المتوسط.
وأبرز المصدر ذاته أنه ضخ مبلغ 33.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 19 غشت (تاريخ الاستحقاق 24 غشت).