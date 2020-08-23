"مرجان" يفحص سلامة المستخدمين من الفيروس

هسبريس من الرباط

قالت إدارة مرجان إنها أجرت 10 آلاف تحليل مخبري لمستخدميها، منذ فاتح غشت الجاري، في إطار التحاليل الاستباقية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وقرّرت مؤخّرا "إغلاق محلّين لها في مراكش لبضع ساعات".

وأوضح المصدر ذاته أنه في الوقت الذي يتزايد فيه الوباء، بنت مجموعة مرجان استراتيجيتها لمكافحته وفق برنامج استباقي ومعمم لفحص موظفيها، ونظمت، في هذا الإطار، حملة وقائية لأكثر من عشرة آلاف من موظفيها، مع إعطاء الأولوية للمدن التي تعتبرها السلطات حساسة.

وأشارت مجموعة مرجان إلى أن اختبار موظفي المتاجر يتم على نطاق واسع لتحديد الحالات الإيجابية المحتملة، وأحيانا يتم إجراء اختبارات إضافية، أو اتخاذ تدابير من بينها قرار إغلاق المتجر مؤقتا من أجل إعادة فتحه في أفضل الظروف الصحية.

وقال أيوب أزمي، الرئيس المدير العام لمجموعة مرجان، إن "الاختبار يعتبر أداة وحاجزا يُساعدان، من خلال عزل الحالات الإيجابية، على منع انتشار الفيروس والمساهمة في الحد من تطور الوباء في المجتمع، انطلاقا من ضمان الظروف الصحية للشغيلة والزبناء"، مضيفا أن "مجموعة مرجان قررت إجراء اختبارات PCR بشكل تطوعي لأكثر من 10 آلاف مستخدم".