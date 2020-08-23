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الرئيسية | مال وأعمال | "مرجان" يفحص سلامة المستخدمين من الفيروس

"مرجان" يفحص سلامة المستخدمين من الفيروس

"مرجان" يفحص سلامة المستخدمين من الفيروس
هسبريس من الرباط
الأحد 23 غشت 2020 - 13:40

قالت إدارة مرجان إنها أجرت 10 آلاف تحليل مخبري لمستخدميها، منذ فاتح غشت الجاري، في إطار التحاليل الاستباقية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وقرّرت مؤخّرا "إغلاق محلّين لها في مراكش لبضع ساعات".

وأوضح المصدر ذاته أنه في الوقت الذي يتزايد فيه الوباء، بنت مجموعة مرجان استراتيجيتها لمكافحته وفق برنامج استباقي ومعمم لفحص موظفيها، ونظمت، في هذا الإطار، حملة وقائية لأكثر من عشرة آلاف من موظفيها، مع إعطاء الأولوية للمدن التي تعتبرها السلطات حساسة.

وأشارت مجموعة مرجان إلى أن اختبار موظفي المتاجر يتم على نطاق واسع لتحديد الحالات الإيجابية المحتملة، وأحيانا يتم إجراء اختبارات إضافية، أو اتخاذ تدابير من بينها قرار إغلاق المتجر مؤقتا من أجل إعادة فتحه في أفضل الظروف الصحية.

وقال أيوب أزمي، الرئيس المدير العام لمجموعة مرجان، إن "الاختبار يعتبر أداة وحاجزا يُساعدان، من خلال عزل الحالات الإيجابية، على منع انتشار الفيروس والمساهمة في الحد من تطور الوباء في المجتمع، انطلاقا من ضمان الظروف الصحية للشغيلة والزبناء"، مضيفا أن "مجموعة مرجان قررت إجراء اختبارات PCR بشكل تطوعي لأكثر من 10 آلاف مستخدم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - visiteur الأحد 23 غشت 2020 - 13:49
مرجان وموروكو كول واسيما من اخوات ان واخا تكون تاكل دانون
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-2
2 - visiteur الأحد 23 غشت 2020 - 14:04
إجتنبو الأماكن المكتضة والمزدحمة .، سيرو عند الهري و لا مول الحانوت ، ولا تيبان ليكم غا الكريدي عنو
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14
3 - koka الأحد 23 غشت 2020 - 14:09
راه ضروري خسخوه يعقمو الناس قبل الدخول
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7
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