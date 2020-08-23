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صرف الدرهم يتحسن بالدولار ويتراجع مقابل اليورو
الأحد 23 غشت 2020 - 21:40
أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم تحسنت بنسبة 0.87 في المائة مقابل الدولار، وتراجعت بنسبة 0.51 في المائة مقابل اليورو خلال الفترة ما بين 13 و19 غشت الجاري.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.
كما أشار بنك المغرب إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، يوم 13 غشت الجاري، 289 مليار درهم محققة تراجعا نسبته 0.8 من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع نسبته 22.4 في المائة على أساس سنوي.