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الرئيسية | مال وأعمال | "الوسيط" يسعى إلى إخماد التوتر في قطاع التأمينات بـ"جلسة تسوية"

"الوسيط" يسعى إلى إخماد التوتر في قطاع التأمينات بـ"جلسة تسوية"

"الوسيط" يسعى إلى إخماد التوتر في قطاع التأمينات بـ"جلسة تسوية"
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 17:00

للمرة الثانية تدخل مؤسسة وسيط المملكة على خط النزاع القائم بين شركات التأمينات وإعادة التأمين، من جهة، ووسطاء التأمينات من جهة أخرى، من خلال الدعوة إلى اجتماع بين الطرف الثاني وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بصفتها المؤسسة المراقبة لهذا القطاع، حُدد له تاريخ 10 شتنبر المقبل، في مقر مؤسسة الوسيط بالرباط.

وسبق لجمعية وسطاء ومستثمري التأمين أن انتقدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لعدم حضورها لاجتماع سابق دعتْ إليه مؤسسة وسيط المملكة يوم 27 فبراير الماضي، واعتبرت أن غياب الهيئة يساهم في تعميق أزمة الوسطاء والمستثمرين، ويشجع شركات التأمينات وإعادة التأمين على الاستمرار في نهج "المنافسة غير الشريفة".

وتأتي المبادرة الجديد لمؤسسة وسيط المملكة في سياق أزمة حادة يتخبط فيها قطاع التأمينات، إذ تفيد المعطيات الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بكون مئات وسطاء التأمينات يعانون من الهشاشة، إضافة إلى الانخفاض المستمر لرقم معاملات القطاع.

وحسب الأرقام التي قدمتها جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، استنادا إلى معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وجامعة شركات التأمين، فإن عدد الوسطاء الذين يعيشون وضعية اقتصادية هشة وضعفا في رقم المعاملات ارتفع إلى 720 وسيطا، وهو ما يمثل 34 في المائة من مجموع الوسطاء.

ويسير مؤشر هشاشة الوضعية الاقتصادية لوسطاء التأمين وضعف رقم معاملاتهم في اتجاه تصاعدي، إذ انتقل عدد الذين يعانون من الهشاشة من 250 (12 في المائة) في شهر شتنبر إلى 520 (25 في المائة) نهاية سنة 2019، ليرتفع الرقم إلى 720، حسب آخر الإحصائيات التي قدمتها جامعة شركات التأمين.

جمعية وسطاء ومستثمري التأمينات بالمغرب دعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى أخذ تطوّر أرقام هشاشة القطاع "على مَحمل الجد، والبحث عن الحلول الكفيلة بإنقاذ القطاع وإخراجه من عنق الزجاجة، وذلك بتفعيل خطة المواكبة في إطار عقد برنامج، التي أعلنها غير ما مرة رئيس الهيئة في خطاباته الإعلامية".

ويستعد وسطاء ومستثمرو التأمينات لخوض شكل احتجاجي يتمثل في حمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل نهاية الشهر الجاري، حسب ما أفاد به يونس بنان، مسؤول التواصل بجمعية وسطاء ومستثمري التأمينات بالمغرب في تصريح لهسبريس، مضيفا: "سنكتفي فقط بحمل الشارات السوداء لأننا لا نريد شلّ الاقتصاد، ولأن وضعية الوسطاء أصلا مشلولة والإضراب سيؤزّم وضعيتهم أكثر".

واختار وسطاء ومستثمرو التأمينات تاريخ 28 غشت لخوض شكلهم الاحتجاجي، تخليدا لذكرى انتحار زميل لهم يدعى "أمنّا"، في اليوم نفسه من سنة 2013، برمي نفسه من نافذة مقر شركته، "بعدما راكمتْ عليه شركات التأمين وإعادة التأمين ديونا ثقيلة، فانتحر لكي لا يُسجن بعدما عجز عن تسديد ديونه"، يقول بنان.

وأضاف المتحدث أن إنقاذ قطاع التأمينات من الأزمة المخيمة عليه منذ سنوات يتطلب تدخلا عاجلا من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مضيفا: "الهيئة لم تتدخل إلى حد الآن من أجل مراقبة القطاع كما ينبغي، في وقت يوجد المغرب اليوم أمام الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية".

وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن ورش تعميم الحماية الاجتماعية "قد يكون مآله الفشل إذا لم تقم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بدورها في التدخل والتنظيم، باعتبارها المسؤولة عن مراقبة قطاع التأمينات بجميع أنواعها، والاحتياط الاجتماعي من خلال صناديق التقاعد".

وأضاف المسؤول في جمعية وسطاء ومستثمري التأمينات في المغرب أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "كانت من قبل مديرية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية"، وزاد: "كان آنذاك بإمكاننا مساءلة الوزير الوصي على القطاع، أما الآن فلم تعد هذه الإمكانية متاحة بعد أن أصبحت مؤسسة مستقلة. ولكن هذا لا يعفيها من تحمل مسؤوليتها، لأن الخطاب الملكي الأخير أورد أن المؤسسات غير الفعالة سيطالها التغيير".

ولم تتسنَّ معرفة ما إن كانت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ستحضُر "جلسة التسوية" المقرر أن يحتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة على الساعة الحادية عشرة صباحا، لكون الهيئة لم تتوصل بعد بالدعوة إلى حضور الجلسة، حسب ما علمتْ به هسبريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - بوبكر الثلاثاء 25 غشت 2020 - 17:40
كل الشكر لمؤسسة الوسيط التي تقوم بعمل جبار ونزيه وتسعى بكل إحترافية وقانونية لحل مشاكل ونزاعات المواطنيين مع بعض الإدارات والمؤسسات التي تخرق القانون.....وقد لجأت لها في ملف خاص بي في نزاعي مع إحدى مؤسسات الدولة،ولقيت منها كل التجاوب والجدية في تبني الملف
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2
2 - ريان الرباط الثلاثاء 25 غشت 2020 - 17:47
اولا يجب عل دوله ان تلغي مخالفات كمامه داخل سيارة العائله وتفرض عن ركاب طكسي وطوبيس وطرام ووطربورات موضوعي هل حلال ام حرام طكسيات رباط سلا مدة توقف اكثر من 6اشهر و15يوم وبعد رفع الحجر المنزلي وصحي قرار داخليه 3مقاعيد او اربع وسيارة التجربه تؤدي تأمين 12000درهم عن 6مقاعيد 6اشهر ونصف توقف زد 3مقاعيد يجب خفض تأمين طكسي ال نصف وكراء الماذونيه ال نصف طيله استمرار الحجر الصحي وحين بتوقف طكسي بجب تأمين ان يتوقف معه ان كنا نراعي ونحفظ كرامة المواطن ونجعل أنفسنا سواسيه نصف مبلغ تأمين 6000درهم نصف سومة كرايه طيلت انتشار كنورا وعند توقف بتوقف تأمين معه سومه الكراهيه ان كنا ابنا الوطن الواحد أجدادنا امهتنا قهرو لمستعمر الغاسم ولم يستفدو من ريع او مادونيات ولنا وثاذق تتبت مااقوله بحضور قاذد المنطقه وسلطه ودرك سلم ابي 4انراعرمن الاسلحه كانت مخباه في عقبه المنزل اوائل 1960...ولوالدي أصدقا مقومين استفادو من ريع ومادونيات ولاكن حب الوطن لايقدر بي ثمن
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3
3 - عبدالإلاه الثلاثاء 25 غشت 2020 - 18:01
من أكثر القطاعات اللتي تنهك جيوب المغاربة بالإضافة الى هوامش الربح االخيالية و الخدمات الرديئة ،عندما نقول ان قطاع التأمينات هو و الأخطبوط البنكي المغربي الذي يقدم أكبر نسب فائدة في العالم قد تضررا ،فإننا حقا في أزمة عميقة للغاية ...نشجع الليبيرالية المتوهشة في بلد يعاني الهشاشة على كل المستويات ؟؟أين هو المنطق الله أعلم.؟..
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5
4 - عادل الثلاثاء 25 غشت 2020 - 18:13
مؤسسة الوسيط بحالها بحال بريد المغرب لا تقوم باي مجهود لدى المشتكى به رغم صدور احكام نهائية بخصوص قضية ما، لا غير، تقوم بارسال شكايتك و تجيبك بجواب المشتكى به، نقطة
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