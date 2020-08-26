24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:54
|13:34
|17:08
|20:05
|21:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- استثمارات المغرب في "السندات الأمريكية" تفوق 4 مليارات دولار
- زياش ثالث صانع أهداف في دوري أبطال أوروبا
- اكتظاظ التّلاميذ في الأقسام .. "تحدٍّ حارق" يواجهُ تطمينات أمزازي
- محنة أسرة مع الإعاقة
- تحاليل ميدانية بالقنيطرة
تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد 19" الجديدة في المغرب (5.00)
"QAnon".. هكذا تنشر حركة أمريكية نظريات مؤامرة حول ترامب (5.00)
استثمارات المغرب في "السندات الأمريكية" تفوق 4 مليارات دولار (1.00)
- تنسيق نقابي ينادي باعتماد "التعليم عن بعد" خلال شتنبر وأكتوبر - (127)
- اكتظاظ التّلاميذ في الأقسام .. "تحدٍّ حارق" يواجهُ تطمينات أمزازي - (110)
- المغرب يسجل 1276 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (78)
- ورقة بحثية تقترح تأجيل الدخول المدرسي والجامعي الجديد لأسبوع - (72)
- استثمارات المغرب في "السندات الأمريكية" تفوق 4 مليارات دولار - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رواج الفوسفاط ومشتقاته يسجل ارتفاعا في المغرب
أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ، في نشرتها الأخيرة حول أنشطة الموانئ، أن حجم رواج الفوسفاط ومشتقاته سجل ارتفاعا مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوردت الوكالة أن حجم الرواج بلغ حوالي 21.1 مليون طن حتى متم شهر يوليوز 2020؛ أي بزيادة نسبتها 13.1 بالمائة، موردة أن هذه الزيادة تعزى بشكل أساسي إلى انتعاش قوي في صادرات الأسمدة (39.8 في المائة)، وواردات الكبريت (15.1 في المائة)، والأمونياك (29 في المائة).
وبخصوص الرواج الإجمالي للمحروقات، قالت النشرة إنه بلغ مع متم شهر يوليوز الماضي نحو 5.4 ملايين طن، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 11.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
ويرجع ذلك، تقول الوكالة الوطنية، إلى انخفاض هذا النشاط في كل من ميناء المحمدية بـ 14.2 في المائة، والجرف الأصفر بـ 10 في المائة، والناظور بـ 14.8 في المائة، وأكادير بـ 5.6 في المائة، والعيون بـ 9.2 في المائة.