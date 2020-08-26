رواج الفوسفاط ومشتقاته يسجل ارتفاعا في المغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ، في نشرتها الأخيرة حول أنشطة الموانئ، أن حجم رواج الفوسفاط ومشتقاته سجل ارتفاعا مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوردت الوكالة أن حجم الرواج بلغ حوالي 21.1 مليون طن حتى متم شهر يوليوز 2020؛ أي بزيادة نسبتها 13.1 بالمائة، موردة أن هذه الزيادة تعزى بشكل أساسي إلى انتعاش قوي في صادرات الأسمدة (39.8 في المائة)، وواردات الكبريت (15.1 في المائة)، والأمونياك (29 في المائة).

وبخصوص الرواج الإجمالي للمحروقات، قالت النشرة إنه بلغ مع متم شهر يوليوز الماضي نحو 5.4 ملايين طن، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 11.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

ويرجع ذلك، تقول الوكالة الوطنية، إلى انخفاض هذا النشاط في كل من ميناء المحمدية بـ 14.2 في المائة، والجرف الأصفر بـ 10 في المائة، والناظور بـ 14.8 في المائة، وأكادير بـ 5.6 في المائة، والعيون بـ 9.2 في المائة.