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الرئيسية | مال وأعمال | رواج الفوسفاط ومشتقاته يسجل ارتفاعا في المغرب

رواج الفوسفاط ومشتقاته يسجل ارتفاعا في المغرب

رواج الفوسفاط ومشتقاته يسجل ارتفاعا في المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 غشت 2020 - 08:05

أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ، في نشرتها الأخيرة حول أنشطة الموانئ، أن حجم رواج الفوسفاط ومشتقاته سجل ارتفاعا مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوردت الوكالة أن حجم الرواج بلغ حوالي 21.1 مليون طن حتى متم شهر يوليوز 2020؛ أي بزيادة نسبتها 13.1 بالمائة، موردة أن هذه الزيادة تعزى بشكل أساسي إلى انتعاش قوي في صادرات الأسمدة (39.8 في المائة)، وواردات الكبريت (15.1 في المائة)، والأمونياك (29 في المائة).

وبخصوص الرواج الإجمالي للمحروقات، قالت النشرة إنه بلغ مع متم شهر يوليوز الماضي نحو 5.4 ملايين طن، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 11.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

ويرجع ذلك، تقول الوكالة الوطنية، إلى انخفاض هذا النشاط في كل من ميناء المحمدية بـ 14.2 في المائة، والجرف الأصفر بـ 10 في المائة، والناظور بـ 14.8 في المائة، وأكادير بـ 5.6 في المائة، والعيون بـ 9.2 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - شخبوط الأربعاء 26 غشت 2020 - 08:33
حنا كشعب ما شفنا والو لا رواج لا والو .. تقول فوسفاط ديال دولة الموزمبيق الشقيقة
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12
2 - يونس الأربعاء 26 غشت 2020 - 08:36
مع الاسف هذا خير البلاد مكنستفدوش منو ومكنعرفوا عليه والوا وحتى البورصة ممدخلينهش باش منعرفوا حتى حاجة الفوسفاط اليوم ولى شي حاجة مهمة في الاسواق العالمية
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12
3 - nada الأربعاء 26 غشت 2020 - 09:11
كنسمع فوسفاط كنتحصر على مدينة خريبكة لي ضاعت بلا مايبان عليها خيرها لا سماحة للاستغلاليين ياريث صاحب جلالة يشوف من حالها ياربي كفاية ولات تابعة لبني ملال ملي كان هو تابعها حشومةعار
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0
4 - الوطنية الأربعاء 26 غشت 2020 - 09:11
كل هذه الزيادات والمواطن لا يستفيد شيئ من الفسفاط الذي له أصحابه الذين يستفيدون منه
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