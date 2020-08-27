24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2306:5413:3417:0820:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإبراهيمي: المغاربة ينتظرون معطيات دقيقة وشفافة حول "كورونا" (5.00)

  2. ‪مساعدون اجتماعيون يشتكون من "تعسف الصحة" (5.00)

  3. وهبي: "الأصالة والمعاصرة" لم يكن عاديا .. والاعتذار من شيم الكبار (4.00)

  4. وفاة عامل آخر من "مطاحن الساحل" المعتصمين (3.50)

  5. برلمانيون يقترحون "سنة بيضاء" لتجنب خطر السنة الدراسية القادمة (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | شبكة اقتصادية تنتقد حل مكتب التسويق والتصدير

شبكة اقتصادية تنتقد حل مكتب التسويق والتصدير

شبكة اقتصادية تنتقد حل مكتب التسويق والتصدير
هسبريس من الرباط
الخميس 27 غشت 2020 - 13:04

انتقدت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجوء حُكومة سعد الدين العثماني إلى اعتماد مشروع قانون يَقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته.

واستنكرت الشبكة، في بلاغ توصلت به هسبريس، "لجوء الحكومة إلى التصفية دون أن تتم المصادقة على مقرر التصفية من طرف المجلس الإداري للمكتب، على اعتبار أن الشبكة عضو فيه".

كما أوردت الشبكة أن "الحُكومة لم تقم بدراسة جدوى التصفية ولا دراسة كيفية تمرير المهام والمصادقة عليها إلى المؤسسات الوطنية، ناهيك عن عدم إبلاغ التعاونيات المستفيدة من خدماته بهذا الإجراء".

وانتقدت الشبكة عدم اهتمام الحكومة بـ"دراسة كيفية استرجاع الديون لدى الغير وكيفية تصفية ممتلكات المكتب، خصوصاً العقارية منها، وعدم توفير الظروف الملائمة للموظفين والعمال للتعبير عن آرائهم وانتظاراتهم".

وعبرت الشبكة عن "عدم ارتياحها لهذه الخطوة دون إشراك كافة المتدخلين والمستفيدين، ومآل المكتب الذي كان سيعتبر قاطرة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكل تراب المملكة، ودوره في تعزيز التجربة المغربية التي اعتبرت ريادية على المستويين الإفريقي والعالمي".

ويرجع إحداث المكتب إلى سنة 1965 كمؤسسة عمومية تحتكر تصدير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية، وكذا مراقبة هذه الصادرات وتمثيل المغرب في جميع المعارض الاقتصادية.

وبعد تحرير قطاع التصدير سنة 1986، وضع القانون رقم 30.86 لسنة 1993 المنظم للمكتب نهاية لهذا الاحتكار، إذ تمت إعادة تحديد مجاله ليقتصر على تصدير المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصناعات الغذائية.

ومنذ سنة 2005، قامت الدولة بإعادة هيكلة المكتب من أجل تمكينه من التأقلم مع محيطه الجديد، كما تم سنة 2009 إنجاز دراسة إستراتيجية من أجل إعادة تموضعه، لكن كل ذلك لم يمكن المكتب من الاشتغال في محيط تنافسي.

وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2016 أشار إلى أن المكتب غير قابل للاستمرار بعدما رصد حصيلة إعادة الهيكلة والتموضع والتسويق، وعدم تطبيق عدد من الاتفاقيات التي وقعها في ما يخص تجميع المنتجين الصغار والمتوسطين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الدوام لله الخميس 27 غشت 2020 - 13:16
لو جاء الاعتراض من ايها الناس لتفهمنا الاشكالية. اما ان تعترض عليه جمعية عضو بمكتبه الاداري فان في الموضوع علامات استفهام. مكتب التسويق و التصدير ف2020 اجزم انه عبء على الدولة و اكيد ان جدواه لم تعد مبررة.هناك غرف مهنية لكل قطاع.و اسلوب جديد للتسويق الالكتروني لا يحتاج جيش مكتب 1965 بل شخص واحد و حاسوب. في كل الدول يعاد النظر في المؤسسات و لو كانت استراتيجية . و حل المكتب لم ياتي اعتباطا بل لان جدواه صارت صفرا مكعبا و ان الاوان ان يحل و يلتحق بقية موظفيه بقطاعات اخرى رحمة باموال دافعي الضرائب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - أبو سعد الخميس 27 غشت 2020 - 13:29
قال وزير المالية في الأيام القليلة الماضية أن المستفيدين من ريع القطاع العام يعارضون بكل قواهم وبمختلف الوسائل إصلاح القطاع العام. وهؤلاء خرجوا بوجه مكشوف المعارضة الإصلاح.مكتب التسويق والتصدير أسس سنة 1965 و كان مرتعا للفساد والاختلاس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - zemmouri الخميس 27 غشت 2020 - 13:48
اذا كان حل مكتب التسويق والتصدير من اجل توفير مزانية الدولة فمرحبا فاذا كان نقل المهام الى جهة اخرى بنفس الامتيازات فالحكونة تخوض في الماء العكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - توجهوا إلى جلالة الملك الخميس 27 غشت 2020 - 13:59
يجب على الشبكة وكافة المعنيين ان يتوجهوا إلى جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله و إخباره بأن الحكومة لا يحق لها أن ترتكب الحماقات كما تريد و انها تصفي كل ما بناه المغرب بعد الاستقلال.
الملاذ الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى هو جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله قائد البلاد و حكيمها. لم يبقى للمغاربة الا التوجه إلى الملك حفظه الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - من الرباط الخميس 27 غشت 2020 - 14:01
الدولة تتجه نحو الاتكال التام على المداخيل من جيوب المواطنين. كل المؤسسات التي يمكن الاعتماد عليها لتوسيع مداخيل الدولة بعيدا عن جيب المواطب يتم التخلص منها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - Abdenbi الخميس 27 غشت 2020 - 14:16
Office inutile. Et ceux qui souhaitent son maintien défendent les salaires et avantages qui y sont attachés : voyages et déplacements dans le monde entiers. c'est une bonne chose de le voir démanteler.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.