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الرئيسية | مال وأعمال | عملية اختلاس تطال معطيات بطائق بنكية مغربية

عملية اختلاس تطال معطيات بطائق بنكية مغربية

عملية اختلاس تطال معطيات بطائق بنكية مغربية
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 غشت 2020 - 19:41

كشف بنك القرض العقاري والسياحي (سياش) تعرض العشرات من زبائنه لعملية اختلاس لبيانات بطائقهم البنكية من طرف مواقع وهمية.

وذكر البنك، في توضيح نشره في صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن العشرات من زبائنه اكتشفوا أمس خلال كشف حسابهم عمليات لم يقوموا بها بالبطاقة البنكية في موقع شركة تكنولوجية عالمية.

وبعد تلقيه شكايات بهذا الخصوص، قام البنك بحظر الموقع الإلكتروني المستهدف، مشيراً إلى أنه "بعد تحليل دقيق، اتضح أن الأمر لا يتعلق نهائياً بثغرة في النظام البنكي، بل قد يكون عبارة عن عملية اختلاس لبيانات البطاقات من مواقع وهمية همت البطاقات التابعة لبنوك مختلفة وفي بلدان عدة".

وطمأن بنك CIH زبائنه المتضررين بأنه سيحث على تعويضهم إجمالياً بعد تلقي شكاياتهم عبر القنوات المخصصة، سواء عبر مركز الزبائن أو عبر تطبيقه الهاتفي.

ودعا البنك جميع الزبائن إلى غلق مُخصصات التجارة الإلكترونية (Dotation e-commerce) للبطاقات الدولية من التطبيق الهاتفي أو عبر موقع البنك بعد كل عملية شراء إلكتروني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زيون الجمعة 28 غشت 2020 - 20:04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصفتي زيون لهده المؤسسة البنكية الاحظ ان هناك العديد من المشاكل يعاني منها الزيون من حين لاخر كمشكل سحب الأموال متلا حبيت اننا كلما توجهنا للشباك من أجل السحب وادا بي اتفاجؤ بعدم وجود المال بالخزينة... وكدا بعض العمليات الأخرى التي اريد القيام بها داخل التطبيق الخاص بالبنك...والعديد من العراقيل .
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2
2 - عبد البر الجمعة 28 غشت 2020 - 20:11
علاش كيقطعو ثمن رسائل الهاتف القصيرة .لمكانوش كيرسلو كود التاكيد او علاش اصلا مكيرسلوش كود التاكيد خلال اي عملية دفع .حماية تافهة عند هذه البنوك
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18
3 - مواطن غيور1/ النصب و الإحتيال الجمعة 28 غشت 2020 - 20:23
ااسلام عليكم
على المغاربة تجنب الأداءات الإلكترونية ما أمكن، فالقراصنة يمكنهم الدخول إلى هواتف الضحايا و نقل المعلومات البنكية، كما ان النت مليء بالمواقع المزورة لمواقع حقيقية و بمجرد الأداء الإلكتروني و تأكيد رقم البطاقة البنكية و القن السري يكون الضحية وقع في الشرك.
طريقة اخرى تسمى بالfishing حيث يرسل القراصنة للضحايا طلب تأكيد معلوماتهم الخاصة نضرا لمشكل في النظام، و الضحية لما يؤكد المعلومات الشخصية و البنكية يكون ضحية رسمي.
ناهيك عن بعث رسائل تتحكم في الهاتف و نقل البيانات..... و القراصنة منظمون و متقدمون في مجالهم و هم عصابات عالمية.
إدا كان و لا بد من الأداء الإلكتروني، فبطاقة مخصصة و حساب بنكي لدالك، مع خفظ الإحتياطي المالي في الحساب...
حظي راسك
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12
4 - يوسف الجمعة 28 غشت 2020 - 20:42
نظرا لكثرة المشاكل التي يعاني منها الزبناء بسبب عمليات شراء او اقتطاعات دون علمهم أقترح على بنك سي اش نفس الحل الذي اعتمده البنك الشعبي في بطاقته الدولية: ضوطاسبون يتم إغلاقها بشكل أوتوماتيكي بعد ساعة من فتحها وهذا يمنع اي عملية شراء او اقتطاع الا إذا فتحها صاحب الحساب و بذلك يتجنب البنك و الزبائن الكثيييير من المشاكل التي تضج به صفحته على الفيسبوك
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2
5 - خالد الجمعة 28 غشت 2020 - 20:44
بنك عصري لكن وكالاته جد قليل. في ورزازات توجد وكالة واحدة فقط لمدينة كاملة و هو ما ينتج عنه ازدحام كبير امام البنك وخارج الوكالة. طالبنا بفتح وكالة ثانية عبر صفحة البنك الرسمية على الفيسبوك لكن لا حياة لمن تنادي
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-1
6 - عبدو الجمعة 28 غشت 2020 - 20:46
ليس زبناء بنك CIH وحدهم من تعرضوا لإختلاس أموالهم، أنا بدوري زبون لبنك مصرف المغرب وقد تعرضت في الأسبوع الماضي لعملية إختلاس عبر موقع دولي بواسطة بطاقتي الدولية، التي لا تتطلب التأكيد من السحب عبر الهاتف، وهذا المشكل جعلني أقوم بإخبار البنك وإيقاف البطاقة الخاصة بالسحب الدولي حتى يتم تدارك الثغرة التي مكنت من السرقة.
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7 - عصام الجمعة 28 غشت 2020 - 20:54
"اتضح أن الأمر لا يتعلق نهائياً بثغرة في النظام البنكي، بل قد يكون عبارة عن عملية اختلاس لبيانات البطاقات من مواقع وهمية". ((قد)) إذا تبعها فعل مضارع فهي تفيد الاحتمال، أي أن البنك غير متأكد إن كان الامر يتعلق فعلا بعملية اختلاس، بل هو يشك فقط.
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