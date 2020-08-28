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كُتّاب وآراء
عملية اختلاس تطال معطيات بطائق بنكية مغربية
كشف بنك القرض العقاري والسياحي (سياش) تعرض العشرات من زبائنه لعملية اختلاس لبيانات بطائقهم البنكية من طرف مواقع وهمية.
وذكر البنك، في توضيح نشره في صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن العشرات من زبائنه اكتشفوا أمس خلال كشف حسابهم عمليات لم يقوموا بها بالبطاقة البنكية في موقع شركة تكنولوجية عالمية.
وبعد تلقيه شكايات بهذا الخصوص، قام البنك بحظر الموقع الإلكتروني المستهدف، مشيراً إلى أنه "بعد تحليل دقيق، اتضح أن الأمر لا يتعلق نهائياً بثغرة في النظام البنكي، بل قد يكون عبارة عن عملية اختلاس لبيانات البطاقات من مواقع وهمية همت البطاقات التابعة لبنوك مختلفة وفي بلدان عدة".
وطمأن بنك CIH زبائنه المتضررين بأنه سيحث على تعويضهم إجمالياً بعد تلقي شكاياتهم عبر القنوات المخصصة، سواء عبر مركز الزبائن أو عبر تطبيقه الهاتفي.
ودعا البنك جميع الزبائن إلى غلق مُخصصات التجارة الإلكترونية (Dotation e-commerce) للبطاقات الدولية من التطبيق الهاتفي أو عبر موقع البنك بعد كل عملية شراء إلكتروني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
على المغاربة تجنب الأداءات الإلكترونية ما أمكن، فالقراصنة يمكنهم الدخول إلى هواتف الضحايا و نقل المعلومات البنكية، كما ان النت مليء بالمواقع المزورة لمواقع حقيقية و بمجرد الأداء الإلكتروني و تأكيد رقم البطاقة البنكية و القن السري يكون الضحية وقع في الشرك.
طريقة اخرى تسمى بالfishing حيث يرسل القراصنة للضحايا طلب تأكيد معلوماتهم الخاصة نضرا لمشكل في النظام، و الضحية لما يؤكد المعلومات الشخصية و البنكية يكون ضحية رسمي.
ناهيك عن بعث رسائل تتحكم في الهاتف و نقل البيانات..... و القراصنة منظمون و متقدمون في مجالهم و هم عصابات عالمية.
إدا كان و لا بد من الأداء الإلكتروني، فبطاقة مخصصة و حساب بنكي لدالك، مع خفظ الإحتياطي المالي في الحساب...
حظي راسك