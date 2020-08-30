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نشاط "بورصة الدار البيضاء" يواصل الأداء السلبي
الأحد 30 غشت 2020 - 22:35
أورد بنك المغرب أن نشاط البورصة عرف تسجيل مؤشر "مازي" لانخفاض نسبته 0.5 في المائة خلال الفترة من 20 إلى 26 غشت، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 16.1 في المائة.
ويعزى هذا التطور على وجه الخصوص، حسب مؤشرات البنك المركزي الأسبوعية، إلى انخفاض المؤشرات القطاعية للأبناك بنسبة 3.1 في المائة، والتوزيع بنسبة 2.8 في المائة، والمعادن بنسبة 5 في المائة، بينما ارتفعت مؤشرات قطاعي الاتصالات وخدمات النقل بنسبتي 2.9 في المائة و2.5 في المائة، على التوالي.