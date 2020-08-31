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الدرهم المغربي يرتفع أمام اليورو ويتراجع بالدولار
الاثنين 31 غشت 2020 - 08:05
أفاد بنك المغرب في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0.58 في المائة مقابل اليورو، وتراجعت بنسبة 0.44 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة ما بين 20 و26 غشت الجاري.
وأبرز البنك المركزي أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية بلغت يوم 19 غشت الجاري 294.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1.8 من أسبوع لآخر، و24.8 في المائة على أساس سنوي.