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كُتّاب وآراء
"بنك المغرب" يضخ 112 مليار درهم في التسبيقات
ضخ بنك المغرب 112.3 مليار درهم، منها 33.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و44 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و31.8 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وثلاثة ملايير درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.
وفيما يتعلق بالسوق البنكية، سجل البنك المركزي في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية أن حجم التداول اليومي بلغ 4.7 ملايير درهم، وبلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1.5 في المائة في المتوسط.
وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 28.7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 26 غشت (تاريخ الاستحقاق 27 غشت)، مشيرا إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 259.8 مليون درهم مقابل 257.1 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ المبلغ الحجم المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 44.5 مليون درهم مقابل 63 مليون درهم خلال الأسبوع السابق.