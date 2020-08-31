24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5713:3317:0519:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نتف من سيرة فاروق حمادة العلمية .. "محدث راسخ ومربي ناصح" (5.00)

  2. الأمن يوقف 157 شخصا على صلة بشغب عاشوراء (5.00)

  3. هل يبطل مجلس المنافسة اتفاق شركات التأمين بشأن حوادث السير؟ (5.00)

  4. الأمازيغية والسياسة.. نقاش في الممكنات (5.00)

  5. إلزامُ الأساتذة بمهام تصوير الدّروس والتّعقيم يجلبُ انتقادات لأمزازي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | كورونا يخفض الاستثمارات المغربية في الخارج بنسبة 41 في المائة

كورونا يخفض الاستثمارات المغربية في الخارج بنسبة 41 في المائة

كورونا يخفض الاستثمارات المغربية في الخارج بنسبة 41 في المائة
هسبريس - يوسف لخضر
الاثنين 31 غشت 2020 - 13:00

أظهرت مُعطيات رسمية أن الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج تأثّرت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، بسبب تداعيات جائحة فيروس كُورونا المستجد.

وحسب المُعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فقد انخفضت هذه الاستثمارات المغربية خلال الفصل الأول من السنة الجارية بنسبة بلغت 41.2 في المائة، مُقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وجاء في تقرير الظرفية لشهر غشت الجاري، الصادر عن الوزارة، أن هذه الاستثمارات ناهزت إلى حُدود نهاية شهر يونيو المنصرم حوالي 2.4 مليارات درهم فقط، ما يؤشر على انخفاض كبير في تدفقها مقارنة بما سبق.

وخلال السنة الماضية، بلغ تدفق الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج حوالي 11 مليار درهم، ورغم ذلك فإن حجم هذه الاستثمارات لا يُمثل سوى 0.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نسبة ضعيفة مقارنةً مع متوسط البلدان الصاعدة والنامية الذي يبلغ 1.5 في المائة.

وحسب قطاعات الأنشطة، تُعتبر البنوك والأنشطة المالية المستثمر الأول في الخارج بحصة تصل إلى 30 في المائة من الرصيد الإجمالي المغربي، وبتدفق مُنتظم إلى الخارج يبلغ ملياري درهم كمتوسط سنوي خلال السنوات العشر الأخيرة.

وتُنجر شركات التأمين استثمارات هامة يصل متوسط حجمها السنوي إلى 515 مليون درهم، في حين تصل مساهمة شركات الاتصالات إلى 11 في المائة من هذا الرصيد، والقطاع الصناعي بـ13.2 في المائة عبر هيمنة شركات الإسمنت والمكتب الشريف للفوسفاط؛ فيما عرفت استثمارات قطاع العقار نمواً قوياً ما بين سنتي 2011 و2015، تلاها تراجع ملموس.

وحسب الوجهة، فإن البلدان الإفريقية تستقطب الجزء الأكبر من الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج، إذ تحتل كوت ديفوار الرتبة الأولى ضمن هذه البلدان المُستقطبة بحصة تصل إلى 13.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات، تليها جُزر موريس بـ6 في المائة، ومصر بـ3.5 في المائة.

وخارج القارة الإفريقية فإن البلدان الرئيسية المستقطبة للاستثمار المغربي هي اللوكسمبورغ وفرنسا وبريطانيا، بحصص تصل إلى 6.9 في المائة و6.2 في المائة و3.3 في المائة على التوالي.

وتتسم الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج بهيمنة عمليات المساهمة؛ فيما تبقى الأرباح المُعاد استثمارها وأدوات الدين ضعيفة نسبياً، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2019.

وتُمثل أرباح الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج عائداً يَصل إلى 6.2 في المائة، وهو مستوى أعلى من متوسط 4 في المائة الذي حققته البلدان الصاعدة والنامية، وقريب من 6 في المائة المسجل على المستوى العالمي.

ويُثير نمو الاستثمارات المغربية المُباشرة في الخارج بعض المخاوف حول نقل جزء من الادخار الوطني إلى بلدان أخرى، إذ أورد بنك المغرب أن هذه المسألة تُطرح بشكل خاص بالنسبة للبلدان النامية التي تحتاج إلى استثمارات كبرى من حيث البنية التحتية، وتتوفر على ادخار وطني ضعيف نسبياً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الراقي الاثنين 31 غشت 2020 - 13:41
فلوس اللبان يكلهم زعطوط، الدولة المغربية لها اكتفاء ذاتي و فائض من الاموال حتى تستثمرها في دول أخرى , تلجئ لالصناديق و البنوك الدولة للحصول على القروض و تلهث و تبكي على أموال الجالية ، بينما خدام الدولة و أصحاب الثروات يهربون الدوفيز خارج البلاد . حلل و ناقش. المغرب بقرة حلوب، لهم الحليب و للشعب الدم و الروث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - خبر سار الاثنين 31 غشت 2020 - 13:45
زعما حنايا كنستافدو من الاستتمارات ديال بلادنا كلشي كيمشي لجيوبكم يا المجرمين باش ديرو الحفلات الماجنة والساقطة والفاحشة في اليخوت يا قوم النفاق. شوفو غير مثال داك التراب مدير الفوسفاط شنو دار بفلوسنا والعجيب في الامر ان الملك لا يتدخل عندما يتعلق الامر بناهبي المال العام بينما الشرفاء مثل الزعيم ناصر الزفزافي فالسجن والتعذيب عشرون سنة. لي فهم شي حاجة يشرح لينا. كيما شتتونا في دول العالم ورميتونا كنسعاو عند الاجانب رغم ان بلدنا اغني دولة في العالم الفوسفاط المحيط الاطلسي البحر الابيض المتوسط الذهب الزنك الفوسفاط الغاز الفلاحة الالمنيوم وووووومنسمحوش ليكم يا مجرمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - محمد هولندا الاثنين 31 غشت 2020 - 13:50
جزر موريس واللوكسوبرغ هي وجهة لتهريب الاموال لا اكثر. تحول هناك ثم بعد ذلك لجهات اخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - هشام متسائل الاثنين 31 غشت 2020 - 13:51
شكون هاذ مرضي الوالدين اللي يستثمر في لوكسمبورغ ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.