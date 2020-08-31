البنك الأوروبي للاستثمار يدعم المغرب ضد الجائحة

هسبريس من الرباط

أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وإيما نابارو، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، تخصيص البنك مبلغ 100 مليون يورو لسد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لدى المملكة المغربية لمعالجة جائحة "كوفيد-19".

ووفق بلاغ مشترك للوزارة والبنك الأوربي، توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، فهذه الدفعة هي الأولى من أصل تمويل تبلغ قيمته 200 مليون يورو.

وشدد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على أهمية هذا التمويل بالنسبة للمملكة المغربية لتلبية الاحتياجات العاجلة من معدات وتجهيزات طبية، موردا أنه سيعزز القدرات الصحية والاستشفائية للتصدي للجائحة بشكل أكثر فعالية، "وهو ما يعكس جودة الشراكة بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك الاتحاد الأوروبي".

ورحبت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، يقول البلاغ، بتوفير هذا التمويل في وقت قياسي، معتبرة أنه "من المهم بمكان أن نعمل بسرعة للحد من الأثر الصحي لهذا الوباء على الساكنة".

ويواصل البنك الأوروبي للاستثمار حشد خبرته وموارده ومهاراته لتقديم حلول ملموسة لتحديات "كوفيد-19"، يؤكد البلاغ المشترك، إذ يعتبر هذا أول تمويل للبنك في منطقة الجوار المتوسطي لمحاربة "كوفيد-19".

ويدخل التمويل في إطار الخطة الوطنية المغربية للتصدي للجائحة تحديدا، التي يدعم بنك الاستثمار الأوروبي تنفيذها، وضمن جهود Team Europe؛ وهو برنامج وضعه الاتحاد الأوروبي لدعم البلدان الشريكة خارج أوروبا للتصدي لجائحة فيروس كورونا ومساعدتها على مواجهة آثارها.

ويأتي هذا التمويل لينضم لجهود الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصحة بالمغرب، مكملا برنامج دعم تبلغ قيمته 100 مليون يورو خصص لتغطية الاحتياجات الصحية في سياق الوباء، ولدعم برنامج الإصلاح لوزارة الصحة، يقول البلاغ.

وشدد البلاغ المشترك على أنه كشريك رئيسي للمغرب منذ 40 سنة، يواصل البنك الأوروبي للاستثمار جهوده لتحسين الحياة اليومية للمغاربة والمضي في التنمية الاقتصادية للمملكة، موردا أنه منذ 2007 استفاد المغرب من تمويلات تفوق 5 ملايير يورو، خصصت 30 في المائة منها للقطاع الخاص.

ومنذ بداية الجائحة والبنك الأوروبي للاستثمار يكثف مساعداته للمقاولات التي تفتقر إلى السيولة المالية، كما قدم دعما لقطاع التعليم، ولاسيما الجامعة الأورومتوسطية بفاس، خصصت لطلبة الجامعة الممنوحين قصد تمكينهم من متابعة تعليمهم وصنع معدات الوقاية الطبية.