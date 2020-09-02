السكك الحديدية: القطارات تنقل 9,4 ملايين مسافر‎

هسبريس من الرباط

أورد المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ حول مؤشراته الدورية، أن عدد المسافرين الذين استعملوا القطارات بلغ 9,4 ملايين مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض نسبته 44 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

وكشف البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن رقم المعاملات الذي حققه نشاط المسافرين خلال هذه الفترة بلغ 409 ملايين درهم، بتراجع نسبته 43 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2019، معتبرا أن الأزمة الصحية لـ"كوفيد-19" كان لها تأثير كبير على التنقل بشكل عام وعلى العرض السككي بشكل خاص، ما أدى إلى انخفاض رقم المعاملات الناتج عن نشاط المسافرين بالأساس، وبدرجة أقل حركة الشحن الخاصة بنقل المنتجات التي شهدت القطاعات المرتبطة بها توقفا.

وبخصوص نشاط الشحن، حقق المكتب، باستثناء الفوسفاط، عائدات بلغت 251 مليون درهم في نهاية يونيو الماضي، أي بانخفاض قدره 3 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، وهو ما يعادل حجم نقل يبلغ 4 ملايين طن من البضائع المختلفة.

وبلغت عائدات نقل الفوسفاط 632 مليون درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، بانخفاض بنسبة 4 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2019، بما يعادل حمولة 7.9 ملايين طن.