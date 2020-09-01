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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تُغيث مؤسسات عمومية بقروض أوروبية

الحكومة تُغيث مؤسسات عمومية بقروض أوروبية

الحكومة تُغيث مؤسسات عمومية بقروض أوروبية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 20:40

وقّع المغرب والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، اليوم الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات لضمان قُروض موجهة لفائدة ثلاث مؤسسات عمومية بغلاف مالي قدره 300 مليون أورو، ما يعادل 3.2 مليار درهم مغربي.

وقال بلاغ مُشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والبنك الأوروبي (BERD)، توصلت به هسبريس، إن هذه القروض المضمونة سيستفيد منها كل من المكتب الوطني للمطارات، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأورد البلاغ أن هذا "التعاون مع البنك أوروبي يندرج في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد، من خلال تعبئة التمويل لتلبية حاجياتها النقدية".

وأضاف البلاغ أن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية "سيواكب المغرب من خلال دعم تقني في إطار برنامج تحديث وتعزيز حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية".

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات الثلاث خلال مؤتمر عبر "الفيديو" شارك فيه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وآلان بيلوكس، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ودعا بنشعبون خلال هذا اللقاء الافتراضي البنك الأوروبي إلى توسيع نطاق دعمه لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية الأخرى التي تضررت من جائحة كورونا، إضافة إلى تقوية عمل البنك لفائدة القطاع الخاص لدعم الإنعاش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - متتبع من كازا الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 20:52
مكتب الماء و الكهرباء لم يتضرر من كورونا فما فاءدة هاد القرض. ربما لتغيير سيارات المدراء . العبث في ابهى الحلل.
قاليك اصلاح الادارة.
الله يعفو علينا و صافي
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28
2 - ورثة من الناظور الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 20:53
لقد بلغ السيل الزبى ولم يعد في الصدر متسع للصبر بهذه العبارة نستهل شكايتنا هاته الموجهة الى السيد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة ، ملتمسين منه نحن ورثة محمادي بنعيس التدخل العاجل من اجل صرف التعويض عن نزع الملكية لقطعتنا الارضية التي شيدت فوقها اعدادية محمد الفاسي بازغنغان . الناظور . منذ اكثر من 20 سنة ..علما ان الملف جاهز - في التوفيع اكثر من 06 اشهر - وسبق لمدبر املاك الدولة بالناظور ان ارسل بتاريخ 04 .07 . 2019 رفع اليد على المبالغ المالية الموجودة بصندوق الايداع والتدلبر الى الادارة المركزية بالرباط ..ووعدونا المسؤولين بقسم النراعات بانهم سيرسلون رفع اليد الى صندوق ايداع والتدبير وسبرسلوا لنا تاريخ الارسال عبر الهاتف ... ولكن لم نتوصل باي جواب اي بعد مرور اكثر من 06 اشهر الى يومنا هذا, وعندما نتصل بهم عبر لايرفعون سماعة الهاتف ...اللهم ان هذا منكر ..وان الورثة يعيشون في زمن كورونا بمساعدة المحسننين...
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9
3 - ولد الشعب الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:02
زيدو غرقوا البلاد بالديون. المكتب الوطني للمطارات ماذا يستفيد منه المواطن؟ المكتب الوطني للكهرباء ماهي و كيف تفسر تأثيرات الجائحة عليه؟ الطرق السيارت بالمغرب كيف لها ان تستدين من الابناك الدولية و تترك الخزينة العامة الدولة؟
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18
4 - %%%% الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:04
un credit de 300 millions €pour sauver des sociétés de l etat qui sont un gouffre financier et vous laissez les entreprises qui travaillent couler . si ben cha3boune se corona est un virus économique .parsque moi je ne pas que le ko économique .pire que 1929.
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5
5 - HASSAN الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:05
المكتب الوطني للمطارات والشركة الوطنية للطرق السيارة والمكتب الوطني للماء والكهرباء تربح الملايير لانها بصفة تجارية تبيع منتوجها او تؤدي خدمة بالمقابل والدولة تدعمها هذا استهتار عوض دعم وزارة الصحة والبحث العلمي والتعلم والبنية التحتية
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14
6 - حميدات سعيد الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:35
المنظومة مبنية على الريع ومبنية على اهم ركن وهو انعدام المساءلة والمحاسبة وعليه اصبحت عشرات الاجيال في القادمة مصيرها مرهون بسبب خدمة القروض نتيجة تبذير الملايير من طرف فئة محظوظة ترث مؤسسات البلد وتنعم بكل خيراتها وبإطمئنان ولَم يسبق ان حوكم او توبع اي مسؤول وان حصل تنظم مسرحية المحاكمة ويخرج باقل الاضرار كما وقع لابطال السدجي حيث قامت الهيلالة على منارة الحسيمة وفِي الاخير طوي الملف بشبه براءة لكل المتهمين وهناك عشرات الامثلة لان البلد يعيش فوضى وتسيب منذ سنوات
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5
7 - kader الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 21:45
حشوما عليكم كتستفزونا بهاد القروض اللي كتضيع غير هاكدا هاد الماسسات دائما كتدعمهوم الدولة من الأحسن تخوصصهم وتهنينا حنا تجار الصناعة التقليدية هدي 7 أشهر ما شفنا الريال ولا شي حد خدا بيدينا وهناك قطاعات أخرى تعاني ولكن ما حس بالمزود غير اللي مضروب به الله ياخد الحق
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