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الرئيسية | مال وأعمال | "الحَجْر" ورمضان يُخفضان معاملات شركات الخمور

"الحَجْر" ورمضان يُخفضان معاملات شركات الخمور

"الحَجْر" ورمضان يُخفضان معاملات شركات الخمور
هسبريس من الرباط
الخميس 03 شتنبر 2020 - 09:25

تراجع رقم معاملات عدد من الشركات المغربية المشتغلة في إنتاج الجعة والكحول خلال الربع الثاني من السنة الجارية بسبب الحَجر الصحي وشهر رمضان الذي يقل عادةً فيه الاستهلاك من طرف المغاربة.

وأظهرت بيانات مالية نشرتها شركة "مشروبات المغرب"، المتخصصة في إنتاج المشروبات الكحولية والغازية، أن رقم مُعاملاتها برسم الربع الثاني من السنة الجارية بلغ 310 ملايين درهم مقابل 402 مليون درهم سنة 2019، أي بانخفاض قدره 23 في المائة.

أما بخصوص الفصل الأول من السنة الجارية فقد حقق رقم معاملات الشركة، الُمدرَجة في بورصة الدار البيضاء، حوالي 877 مليون درهم، مقابل 981 مليون درهم قبل سنة، ما يمثل انخفاضاً قدره 10.6 في المائة.

ولم تؤثر أزمة فيروس كورونا المستجد على رقم معاملات الشركة فقط، بل اضطرها لخفض استثماراتها، إذ استثمر خلال الفصل الأول من السنة الجارية 21 مليون درهم، مقابل 48 مليون درهم قبل سنة، أي بانخفاض قدره 57.3 في المائة.

وقالت الشركة في بيان مؤشراتها المالية إن "الانخفاض المسجل في رقم معاملاتها راجع إلى التأثير المعتاد لشهر رمضان الذي تزامن مع الربع الثاني من السنة الجارية، لكنه جاء نتيجة أيضاً لتمديد الحجر الصحي لما بعد شهر ماي".

وبلغ حجم مبيعات الشركة في الربع الثاني من السنة الجارية 293 ألف هيكتولتر مقابل 364 ألف هيكتولتر في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل انخفاضاً قدره 19.4 في المائة.

ويُدر استهلاك الخمور والجُعة من طرف المغاربة إيرادات ضريبية مهمة على خزينة الدولة سنوياً، وتتوقع حكومة سعد الدين العثماني أن تبلغ خلال السنة الجارية حوالي 577 مليون درهم بالنسبة للخمور والكحول، و728 مليون درهم بالنسبة للجعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ابتسام الخميس 03 شتنبر 2020 - 09:31
مساكن تضررو لا حوول ... لا تعليق
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8
2 - SAMIR الخميس 03 شتنبر 2020 - 09:37
من يتاجر ومن يتعاطى الخمور بجميع انواعها ونفس الشيئ مع المخدرات طوال السنه او موسميا اصلا لماذا يصوم او يصلي الخ... ؟؟؟
يخرج ليها نيشان او صافي . التحايل والنفاق والغش والضحك على الذقون اقبح.
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3
3 - Qarfaoui Genova الخميس 03 شتنبر 2020 - 09:43
شركات الخمور في دولة إسلامية . اللهم نسألك اللطف بنا .
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6
4 - العجب العجاب..!!!؟؟ الخميس 03 شتنبر 2020 - 09:56
ويُدر استهلاك الخمور والجُعة من طرف المغاربة إيرادات ضريبية مهمة على خزينة الدولة سنوياً، وتتوقع حكومة سعد الدين العثماني أن تبلغ خلال السنة الجارية حوالي 577 مليون درهم بالنسبة للخمور والكحول، و728 مليون درهم بالنسبة للجعة....مع انها تعتبر قانونيا محرمة كتجارة. اما دينيا فحدث ولا حرج؟؟!لا حول ولا قوة الا بالله
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5 - ولد الرباط الخميس 03 شتنبر 2020 - 10:04
عوض أن نسمع من الدولة تقول هذا حرام في ديننا ويجب إغلاق جميع مصانع الخمور نجدها أول من يقول أن مداخيلها من الخمور و الشراب الخانز تضررت بسبب رمضان وعليه فإنها تدعو جميع السكايرية لشراء الخمر المغربي اللي فيه علامة صنع بالمغرب الإسلامي لنساهم في تطوير اقتصاد البلاد
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5
6 - رأي الخميس 03 شتنبر 2020 - 10:07
ياكما بغيتو يعاونهوم من الدعم، و الله ما كاتحشمو .... شركات الخمور خاص يتوقفو من البيع في المغرب راه حنا دولة إسلامية
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