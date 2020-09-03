"الحَجْر" ورمضان يُخفضان معاملات شركات الخمور

هسبريس من الرباط

تراجع رقم معاملات عدد من الشركات المغربية المشتغلة في إنتاج الجعة والكحول خلال الربع الثاني من السنة الجارية بسبب الحَجر الصحي وشهر رمضان الذي يقل عادةً فيه الاستهلاك من طرف المغاربة.

وأظهرت بيانات مالية نشرتها شركة "مشروبات المغرب"، المتخصصة في إنتاج المشروبات الكحولية والغازية، أن رقم مُعاملاتها برسم الربع الثاني من السنة الجارية بلغ 310 ملايين درهم مقابل 402 مليون درهم سنة 2019، أي بانخفاض قدره 23 في المائة.

أما بخصوص الفصل الأول من السنة الجارية فقد حقق رقم معاملات الشركة، الُمدرَجة في بورصة الدار البيضاء، حوالي 877 مليون درهم، مقابل 981 مليون درهم قبل سنة، ما يمثل انخفاضاً قدره 10.6 في المائة.

ولم تؤثر أزمة فيروس كورونا المستجد على رقم معاملات الشركة فقط، بل اضطرها لخفض استثماراتها، إذ استثمر خلال الفصل الأول من السنة الجارية 21 مليون درهم، مقابل 48 مليون درهم قبل سنة، أي بانخفاض قدره 57.3 في المائة.

وقالت الشركة في بيان مؤشراتها المالية إن "الانخفاض المسجل في رقم معاملاتها راجع إلى التأثير المعتاد لشهر رمضان الذي تزامن مع الربع الثاني من السنة الجارية، لكنه جاء نتيجة أيضاً لتمديد الحجر الصحي لما بعد شهر ماي".

وبلغ حجم مبيعات الشركة في الربع الثاني من السنة الجارية 293 ألف هيكتولتر مقابل 364 ألف هيكتولتر في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل انخفاضاً قدره 19.4 في المائة.

ويُدر استهلاك الخمور والجُعة من طرف المغاربة إيرادات ضريبية مهمة على خزينة الدولة سنوياً، وتتوقع حكومة سعد الدين العثماني أن تبلغ خلال السنة الجارية حوالي 577 مليون درهم بالنسبة للخمور والكحول، و728 مليون درهم بالنسبة للجعة.