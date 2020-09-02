"إيكيا" تطلق "كتالوغ 2021" وتكشف تخفيضات كبرى

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت المجموعة السويدية "إيكيا" عن إصدار كتالوغ "إيكيا 2021"، وهو الإصدار الـ 70 للشركة العاملة في مجال التأثيث المنزلي، بأسعار تناسب الجميع.

وقال مسؤولو الشركة إن "العالم يواجه هذه الأيام واحدا من أكبر التحديات التي عرفتها البشرية في العصر الحديث، خلال العام الحالي لم يبق منزل في العالم لم يتأثر بهذه التحديات بطريقة أو بأخرى، وسنبقى جميعا نشعر بآثارها لفترة طويلة، وقد نحتاج إلى وقت ليس بقصير قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها، وحتى ذلك الحين علينا أن نتعامل مع الواقع الجديد بأفضل ما لدينا، فنحن اليوم نعي ـ أكثر من أي وقت مضى ـ أهمية المنزل بالنسبة لنا، صرنا نقدر الأشياء البسيطة بطريقة أفضل بعدما كنا نتعامل معها على أنها من المسلمات، كذلك أصبحنا نعرف جيدا أن أي تغيير ـ مهما كان صغيرا ـ ممكن أن يحدث فرقا حقيقيا".

وتعتمد الشركة، وفق تأكيدات مسؤوليها، على سياسة توفير منتجاتها بأسعار تناسب الجميع، وهو ما اعتبروه من أهم الركائز التي تعتمدها "ايكيا" في تحقيق رؤيتها والوقوف جنبا إلى جنب مع الناس في أوقاتهم الجميلة والصعبة، لا سيما أولئك ذوي الميزانيات المحدودة.

وقال عادل مجد، مدير إيكيا: "لقد مررنا بالكثير من التحديات التي أعادت تشكيل العالم، وكأن حياتنا وكل شيء من حولنا قد انقلب رأسا على عقب، صار عدد الذين تقلصت ميزانياتهم وصارت محدودة اليوم أكثر من قبل. لذلك، عمدنا إلى تخفيض أسعارنا لهذا العام أكثر من أي وقت مضى، لتكون حلول إيكيا المفضلة في متناول يد الجميع وبسعر أقل".

وأضاف مجد: "قمنا كذلك بتخفيض أسعار الوجبات الغذائية المقدمة بعين المكان، لكي يستمتع الزبناء بأطباق ايكيا المفضلة، بنفس المذاق والجودة، لأننا نعلم أن الطعام الجيد غالبا ما يساعد في تحسين المزاج في الأوقات الصعبة".

وتم تصميم كتالوج "إيكيا 2021" الجديد ليكون بمنزلة دليل يساعد الزبون في إيجاد حلول مبتكرة ومتفائلة لكثير من المشاكل التي يواجهها في المنزل، حيث يزخر كتالوج "إيكيا" الجديد بالنصائح الذكية والأفكار العملية والخطوات البسيطة التي ستضفي لمسات التجدد والأناقة بتكلفة ووقت أقل.