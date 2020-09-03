"إنوي" تطلق عروضا خاصة بالدخول المدرسي

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة إنوي للاتصالات عن إطلاق عروض خاصة بالدخول المدرسي، تتيح توفير حصص جزافية للربط بشبكة الإنترنيت، لمساعدة التلاميذ على متابعة دراستهم في أفضل الظروف.

وقالت الشركة، في بيان صحافي، إنها أطلقت "فورفي" 49 درهما خاصا بالتلاميذ والطلبة، يتيح لهم إمكانية الاستفادة من "11 جيغا" من الأنترنيت وساعة واحدة من الاتصالات نحو الخطوط الوطنية والدولية.

وأضاف البيان أنه "بفضل فورفي الهاتف النقال الجديد 49 درهما، يوقع إنوي من جديد على عرض الأنترنت الأكثر سخاوة في السوق، وبذلك يواصل الفاعل الاتصالاتي تسخير جهوده منذ بداية الأزمة الصحية لتوفير عروض الهاتف النقال منخفضة التكلفة، ما يؤكد أكثر من أي وقت مضى ريادة إنوي فيما يتعلق بعروض الأنترنت النقال".

من جهة أخرى، عند كل اشتراك جديد في عروض الهاتف النقال، ابتداء من 99 درهما في الشهر، يمكن للزبناء الاستفادة من تخفيض بنسبة 50 في المائة على ثلاث فواتير "i-dar" الموالية للاشتراك. ومكن طرح عرض "i-dar"، الذي كان إنوي أول فاعل اتصالاتي يطرح هذا العرض منذ 3 سنوات، من ربط أكثر من 600.000 منزل بالسوق المغربية.

وستكون عروض إنوي السخية والمتاحة قادرة على الاستجابة بفعالية لاحتياجات المغاربة؛ حيث تتميز هذه العروض بالبساطة والشفافية منذ الاشتراك، وبرسوم تشغيل مناسبة للطلاب.

ويعد إطلاق هذه العروض استمرارية طبيعية لمبادرات إنوي من أجل المشاركة في الجهود الوطنية لمكافحة "كوفيد-19".