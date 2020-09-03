ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لثالث شهر على التوالي

هسبريس ـ مُتابعة

أفاد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الأسعار العالمية للأغذية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي خلال شهر غشت الماضي، في مقدمتها الحبوب والزيوت النباتية و السكر.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 96.1 نقطة الشهر الماضي مقابل 94.3 في يوليوز 2020.

وقالت المنظمة، ومقرها روما، إن محاصيل الحبوب العالمية لا تزال تتجه نحو تسجيل مستوى قياسي سنوي في 2020.

وارتفاع مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب إلى 1.9 في المائة في غشت مقارنة مع الشهر السابق و7 في المائة فوق قيمته قبل عام.

وقالت فاو إن من بين الحبوب الرئيسية، سجلت أسعار الذرة الرفيعة والشعير والأرز أكبر ارتفاع. وصعدت الذرة أيضا بقوة مدفوعة بمخاوف إزاء إنتاج الولايات المتحدة بعد تلف في المحاصيل مؤخرا في يوليوز.

وصعد مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 5.9 في المائة على أساس شهري عائد ليناهز المستويات المسجلة عندما اجتاحت أزمة فيروس كورونا العالم في بداية العام.

وتلقى زيت النخيل دعما من تباطؤ متوقع في الإنتاج في الدول الرئيسية المنتجة، وهو ما ي توقع أن يسفر، مع الطلب العالمي القوي على الواردات، عن انخفاض مستويات المخزونات.

وارتفع متوسط أسعار السكر بنسبة 6.7 في المائة عن يوليوز، ما يعكس توقعات بخفض الإنتاج بسبب سوء الأحوال الجوية في الاتحاد الأوروبي وتايلاند.

في المقابل، لم يشهد مؤشر منتجات الألبان تغيرا ي ذكر خلال شهر غشت، كما ظل مؤشر اللحوم مستقرا إلى حد بعيد.

وعدلت فاو توقعاتها لموسم الحبوب في 2020 بالخفض نحو 25 مليون طن، وهو ما يرجع بالأساس إلى توقعات تراجع إنتاج الذرة بالولايات المتحدة.

لكن رغم التراجع المسجل، لا تزال المنظمة تتوقع محصولا قياسيا هذا العام يبلغ نحو 2.765 مليار طن، في ارتفاع ثلاثة بالمئة عن مستويات 2019.

وقالت فاو "من المتوقع أن تسجل محاصيل الذرة مستوى قياسيا في كل من الأرجنتين والبرازيل في مقابل توقع نمو إنتاج الذرة الرفيعة عالميا بنسبة 6 في المائة عما كانت عليه خلال العام الفائت.

ومن المتوقع كذلك أن يبلغ الإنتاج العالمي للأرز في عام 2020 مستوى قياسيا جديدا قدره 509 ملايين طن.