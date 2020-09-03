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كُتّاب وآراء
قرض أوروبي يُمول مصنعاً للجبن بمدينة القنيطرة
منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضاً بقيمة 10.9 ملايين يورو لفائدة شركة "لاندور" لصناعة الجبن، لإنجاز مصنع جديد لصناعة الجبن في المغرب وتوسيع الإنتاج في تونس.
وذكر بلاغ صحافي صادر عن البنك الأوروبي (BERD)، الأسبوع الجاري، أن هذا القرض سيُعزز القدرة التنافسية لقطاع الصناعات الغذائية في المغرب وتونس الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي.
وفي تونس حيث توجد الشركة الأم، سيمنح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضاً بقيمة 3,1 ملايين يورو لتمويل اقتناء مُعدات جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وتحسين معاييرها الصناعية عبر الاستثمار في الإنتاجية والجودة والسلامة.
وفي الوقت نفسه، ستحصل الشركة المغربية التابعة لشركة "لاندور" (لاندور المغرب للصناعات) على قرض بمبلغ 82.2 مليون درهم مغربي، أي ما يعادل 7.8 ملايين يورو، من أجل تمويل اقتناء وتركيب المعدات في مصنعها الجديد لإنتاج الجبن الذي سيتم بناؤه في القنيطرة.
ومن المرتقب أن يبدأ تشغيل هذا المصنع الجديد بمدينة القنيطرة نهاية السنة المقبلة، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية 2700 طن سنوياً من الجبن المعالج، كما سيمكن أيضاً من تصنيع منتجات جديدة لزيادة إمكانيات التصدير.
وأورد البنك الأوروبي أن الشركة المغربية ستستفيد أيضاً من منحة الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج القدرة التنافسية، الذي يهدف إلى تعزيز سلاسل القيمة ورفع القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط.
وحتى الآن، استثمر البنك الأوروبي قرابة 2.5 مليار يورو في المغرب موزعة على 66 مشروعا، مقابل 950 مليون يورو في تونس لفائدة 47 مشروعاً.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
فاقول الله يرحم والديك ياجوروج سورس جوتيم بيزووو
حلفتي حتى طيح دوك الدول ههه
لدينا الأراضي الزراعية .
لدينا الأبقار.
لدينا الكفاءات.
لدينا الأرض .
لمادا لا تكون لدينا جبنه مغربيه الصنع ؟ ام هناك اراده اجعلنا بلد مستهلك و ليس منتج ؟