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كُتّاب وآراء
الجائحة ترخي بظلال سلبية على صادرات المعادن
تراجع أداء نشاط القطاع المنجمي، الموجه إلى التصدير، بنسبة 16 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية يوليوز من العام الجاري.
وكشفت بيانات رسمية صادرة عن مصالح وزارة المالية انخفاضا لافتا في صادرات معدن "كبريتات الباريوم"، بنسبة تجاوزت 42 في المائة منذ بداية العام الجاري.
وساهم ارتباك حركة الشحن البحري والبري للبضائع، في العديد من دول العالم منذ بداية شهر فبراير الماضي، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، في التأثير سلبا على الكميات المصدرة من المعادن المستخرجة من المناجم المغربية، والموجهة نحو بلدان الخارج.
وانخفضت صادرات الشركات المنجمية المغربية، العاملة في استخراج المعادن الباطنية، من معدن الفليور بنسبة 31 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو المعدن الذي يدخل في صناعة مجموعة من المنتجات شبه الطبية.
وبلغ إجمالي صادرات المغرب من معدن الرصاص، خلال الفترة الممتدة ما بين بداية شهر يناير ونهاية يونيو الماضيين، ما يربو عن 279 مليون درهم، مقابل 376 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت صادرات المغرب من معدن الزنك بمستويات قياسية في النصف الأول من العام الجاري، إذ تراجعت من 308 ملايين درهم في الشهور الستة الأولى من سنة 2019 إلى أقل من 149 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الجاري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
لماذا لا ننتج نحن هذه المنتجات شبه الطبية عوض استيرادها مادام نملك المادة الخام وهو معدن الفليور