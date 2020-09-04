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الرئيسية | مال وأعمال | موريتانيا تعرض على المغرب فرصا واعدة للاستثمار

موريتانيا تعرض على المغرب فرصا واعدة للاستثمار

موريتانيا تعرض على المغرب فرصا واعدة للاستثمار
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 12:20

قدم رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، عرضا عن الفرص الاستثمارية بموريتانيا أمام السفير المغربي بنواكشوط حميد شبار، في خطوة تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأجرى رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين مباحثات في نواكشوط مع سفير المملكة المغربية المعتمد لدى موريتانيا، حميد شبار.

وتناول اللقاء فرص التعاون بين هيئات الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ومثيلاتها في المغرب، وسبل تعزيز الشراكة في المجالات ذات الصلة، وتنويع وتوسيع آليات التكامل الاقتصادي.

وقال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، في عرضه، إن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، عمل منذ قدومه على "تعزيز مناخ الأعمال والتنافسية وخلق الأطر القانونية الجاذبة للاستثمار، وذلك من خلال إعلان البرنامج الاقتصادي المتكامل وما أولاه من عناية كبيرة للقطاع الخاص وما اقترحه من مشاريع لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا".

وأضاف رئيس "الباطرونا" الموريتاني أن الاتحاد سينظم المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغاربي الثاني خلال الأشهر المقبلة في نواكشوط، مشيدا بنوعية العلاقات المتميزة التي تربط بين أرباب العمل بالبلدين.

وأشاد السفير المغربي بمستوى التعاون بين البلدين، معربا عن سعادته بتطور هذا التعاون بفضل جهود السلطات العمومية وتكاملها مع أعمال هيئات أرباب العمل المشترك للبلدين، كما ثمن الإنجازات التي تحققت في موريتانيا ونجاحها المتميز في إدارة ملف جائحة كورونا.

واتفق الطرفان في نهاية اللقاء على توطيد فضاءات التواصل بين القطاعين الخاصين، وتفعيل برامج التبادل والشراكات بين هيئات أرباب العمل بالبلدين.

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