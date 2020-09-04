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الرئيسية | مال وأعمال | أزمة كورونا تفاقم حجم القروض البنكية المعسرة

أزمة كورونا تفاقم حجم القروض البنكية المعسرة

أزمة كورونا تفاقم حجم القروض البنكية المعسرة
هسبريس - محمد لديب
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:22

كشفت البيانات المالية نصف السنوية للمصارف المغربية عن زيادة في حجم القروض البنكية غير المسددة، نتيجة التأثير السلبي المباشر لتفشي مرض كوفيد 19 على الوضعية المالية لشريحة واسعة من الزبائن الحاصلين على تمويلات عقارية أو استهلاكية.

وتفاقم مستوى القروض التمويلية المعسرة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة تجاوزت 10 في المائة مقارنة مع مستوياتها مع بداية يناير من العام الجاري، وبنسبة 14 في المائة مقارنة مع نهاية شهر يونيو من العام المنصرم.

كما ارتفع مستوى القروض التمويلية المعسرة الخاصة بالمقاولات والشركات بنسبة 9 في المائة، مستقرة في حدود 43.7 ملايير درهم؛ بينما بلغ حجم مبالغ القروض المعسرة الخاصة بالأسر ما يناهز 32. مليار درهم.

ويسود نوع من الحذر داخل الأوسط المصرفية من إمكانية استمرار اتساع دائرة القروض المعسرة، نظرا للظرفية التي يمر منها النسيج الاقتصادي الوطني بسبب كورونا، وانعكاس ذلك على الوضعية الاجتماعية والمالية للمستخدمين والأطر العاملين في القطاع الخاص.

وأضحى مشكل تعثر سداد القروض موضوعا يشغل بال المؤسسات الدولية أيضا، إذ تم إطلاق دراسة بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، للوقوف على الخيارات والعقبات القانونية والتنظيمية والتشغيلية لحل هذا الإشكال.

من جهتهم، ينهمك مسؤولو بنك المغرب في التفكير في وضع هيكل تنظيمي يساعد على سداد هذه القروض المتعثرة، والتقليل من الخسائر المرتبطة بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مدوخ الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:30
تكالب الجفاف وجائحة كرونا على الفلاح ولم تقم الحكومة باي إجراءات لحد الان كما ان الابناك لم توقف عداد الفوائد العادية وفوائد التأخير والدعائر ولم تقم لحد الان بجدولة الديون. كان الله في عون الفلاح.
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2 - Sabrina الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:44
حتا واحد ما اكره ايخلص اطريطات انتاعو .القطاع الوحيد المتضرر من الجاىحة هو القطاع السياحي وما ارتبط به من صناعة تقليدية ونقل سياحي ومطاعم وغيرها.الامل الوحيد المتبقي هو ان تضغط الابناك على الحكومة لتفتح الحدود بالشروط الصحية كما فعلت العديد من الدول .ما عدا دالك فالازمة ستستمر وقد تؤدي الى افلاس المقاولات ثم الابناك.
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3 - محمد الجمعة 04 شتنبر 2020 - 20:57
السلام عليكم اللهم ارفع عنا هذا الوباء هذا هو مصير القروض الربوية فتوقعوا المزيد
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