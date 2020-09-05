"سامسونغ" تستعرض مميزات الهاتف الجديد "فولد 2"

هسبريس من الدار البيضاء

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات النقاب عن هاتف "Galaxy Z Fold2"، الذي يشكل الجيل الأحدث في فئة الهواتف القابلة للطي التي ابتكرتها الشركة. ويأتي الهاتف الجديد مع وظائف محسنة وابتكارات هادفة مصممة خصيصاً لمنح المستخدمين الذين يطمحون للبقاء في طليعة الابتكارات التكنولوجية تجارب استخدام فريدة من نوعها وقابلة للطي.

وبفضل شاشة الغطاء الخارجي الأكبر حجماً والشاشة الرئيسية الضخمة، يجمع هاتف "Galaxy Z Fold2" بين التصميم المذهل والحرفية العالية، مع ميزات جديدة ومتنوعة تتناسب مع متطلبات الحياة اليومية للمستهلكين.

ويرتقب أن يتم طرح هاتف "كالاكسي زيد فولد 2" خلال الأسابيع القليلة القادمة بالسوق المغربي.

وقال تيم روه، رئيس ومدير وحدة الاتصالات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسونغ للإلكترونيات: "إن عنصريْ الابتكار والإبداع هما أكثر ما يميز رحلتنا لتطوير الجيل التالي من الهواتف المحمولة. وقد حرصنا خلال عملية تطوير هاتف Samsung Galaxy Z Fold2 على الاستماع عن كثب إلى تعليقات المستخدمين للتأكد من إدخال ميزات وتحسينات ذات مغزى تضمن توفير تجارب جديدة وفريدة من نوعها للمستهلكين الأعزاء".

وأضاف قائلا: "سنتمكن من خلال شراكاتنا الرائدة مع كل من جوجل ومايكروسوفت من تحقيق هدفنا المتمثل في وضع معايير ومفاهيم جديدة لإمكانيات وقدرات الأجهزة المحمولة".

تصميم مذهل

يجمع "Galaxy Z Fold2" بين التصميم الجريء والهندسة المتقدمة لمنح المستخدمين مستوى عالٍ من الثقة عند استخدامه كل يوم.

وتوفر شاشة الغطاء الخارجي من نوع "Infinity-O" مقاس 6.2 بوصة أقصى قدر من سهولة الاستخدام لتمكين المستخدمين من التحقق من البريد الإلكتروني أو البحث عن الاتجاهات، أو حتى مشاهدة المحتوى المفضل لديهم دون الحاجة إلى فتح أجهزتهم في كل مرة.

وعند فتح الهاتف، تمنحك الشاشة الرئيسية الضخمة، مقاس 7.6 بوصة ذات الحواف المصغرة والكاميرا الأمامية الخالية من الشقوق، تجربة مشاهدة غامرة، مع معدل تحديث 120 هرتز، يتميز بقابليته للتكيف لتمكينك من استخدام الشاشة وممارسة ألعابك المفضلة بكل سلاسة.

وبهدف تعزيز التجربة، يأتي هاتف "Galaxy Z Fold2" بأفضل صوت ديناميكي متاح على جهاز "Galaxy" حتى الآن، مع تأثير "استريو" محسّن وصوت أكثر وضوحاً توفره مكبرات صوت مزدوجة عالية الديناميكية.

تصميم متين

تمت إعادة هندسة شكل هاتف "Galaxy Z Fold2" ليأتي بتصميم موحد وأنيق يوفر إحساساً سلساً ومريحاً عند استخدامه.

وتم تزويد الشاشة الرئيسة للهاتف بطبقة زجاجية من نوع "Ultra Thin Glass" لتعزيز جمالية المظهر الخارجي للشاشة. ويرتكز تصميم الهاتف الجديد على المفصلة المخفية "Hideaway Hinge"، التي تتناسب بسلاسة مع هيكل الجهاز بفضل آلية "CAM" أو الحدبة، كما توفر المفصلة إمكانيات تثبيت الهاتف بشكل مستقل لدعم جميع التجارب الجديدة للوضع المرن.

ويستخدم "Galaxy Z Fold2" أيضاَ تقنية الكنس، التي تم تقديمها لأول مرة على هاتف "Galaxy Z Flip"، داخل الفجوة بين الجسم ومفصلة الغلاف لصد الغبار والجزيئات. وبفضل التصميم المميز والجديد للهاتف من الجيل الثالث، تأتي المساحة المخصصة لهيكل الكنس أصغر من تلك الموجودة في هاتف "Galaxy Z Flip".

وكانت سامسونغ قد عملت لتحقيق هذه النتيجة المذهلة من خلال تطوير تقنية كنس جديدة ومبتكرة تضمن تحقيق مستوى الحماية نفسه ولكن في مساحة أصغر. وتتميز المفصلة المخفية في الهاتف بتكنولوجيا قطع نحيفة ثورية إضافة إلى مركب الألياف المعدلة وتقنية كثافة الألياف المعدلة.

القابلية للتخصيص

تقدم سامسونغ لأولئك الذين يتطلعون إلى التميز عبر مختلف جوانب حياتهم أداة مبتكرة عبر الإنترنت لتخصيص هاتف "Galaxy Z Fold2" الخاص بهم بأربعة ألوان مميزة للمفصلات المخفية – فضي معدني، ذهبي معدني، أحمر معدني، وأزرق معدني. ويمكن للمستخدمين الآن تصميم هاتف "Galaxy Z Fold2" الذي يتناسب تماماً مع أسلوب حياتهم الفريد، مما يضيف لمسة شخصية إلى التصميم المتميز.

صور مذهلة

ينتقل عامل الشكل المبتكر القابل للطي وتصميمه المتطور إلى المستوى التالي من خلال تجارب الهاتف المحمول الفريدة من نوعها التي يوفرها هاتف "Galaxy Z Fold2"، حيث يجمع الهاتف بين الوضع المرن واستمرارية التطبيقات لتوفير إمكانيات استخدام موسعة عبر شاشة الغطاء الخارجي والشاشة الرئيسية.

وتتيح لك هذه المرونة إنشاء أو عرض المحتوى وفقاً لتفضيلاتك، سواء عندما يكون الهاتف مطوياً أو مفتوحاً.

جهاز مرن

أصبح التقاط المحتوى ومراجعته في الوقت الفعلي أسهل من أي وقت مضى.

وباستخدام وضع عرض الصور الملتقطة، لن تضطر الآن إلى مغادرة تطبيق الكاميرا، حيث يمكنك مشاهدة الصور أو مقطع الفيديو الذي التقطته للتو أو مراجعة ما يصل إلى خمس من أحدث الصورة التي التقطتها في النصف السفلي من الشاشة الرئيسية، وستكون معاينة اللقطة التالية في النصف العلوي.

كما يمكن للمستخدم تعزيز قدراته الإبداعية مع ميزة التأطير التلقائي. فسواء كنت تشارك في حفلة رقص جماعية أو تستعرض مهاراتك في الطهي، يمكن لـ "Galaxy Z Fold2" تسجيل فيديو بدون استخدام اليدين والحفاظ على التركيز على الموضوع المراد تصويره حتى عندما يتحرك.

قدرات إبداعية

يمكن للمستخدمين إعادة التفكير في طرق التقاط المحتوى من خلال دمج منظور المصور والموضوع المراد تصويره معاً في عملية التقاط الصور.

فمن خلال استخدام الشاشة الرئيسية وشاشة الغلاف في الوقت نفسه مع ميزة المعاينة المزدوجة، يمكن للطرفين رؤية ما يتم التقاطه. إضافة إلى ذلك، بفضل مرونة هاتف "Galaxy Z Fold2"، يمكنك التقاط صورة ذاتية عالية الجودة باستخدام الكاميرات الخلفية مع شاشة الغلاف التي تعمل بمثابة عدسة الكاميرا.

ميزات الكاميرا الرئيسية

توفر كاميرا "Galaxy Z Fold2" أيضاً جودة وتحكماً عالياً في الكاميرا. ومع وضع "Pro Video" و"Single Take" و "Bright Night" و"Night Mode"، يساعدك هاتف "Galaxy Z Fold2" على التقاط اللحظة بجودة مذهلة.