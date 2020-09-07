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الرئيسية | مال وأعمال | أسهم "الخدمات الرقمية" تقلص خسائر البورصة

أسهم "الخدمات الرقمية" تقلص خسائر البورصة

أسهم "الخدمات الرقمية" تقلص خسائر البورصة
هسبريس – محمد لديب
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 07:50

ساهم تحسن أداء شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية والصناعة في تخفيف وطأة تراجع مؤشرات بورصة الدار البيضاء، بعد تسجيلها نتائج مالية إيجابية في النصف الأول من العام الجاري.

وسجل الأداء العام لمؤشري مازي وماديكس خلال شهر غشت المنقضي زيادة بنسبة 0.91 و0.88 في المائة على التوالي، وهو ما قلص من تراجع الأداء السنوي للمؤشرين، الذي استقر في حدود ناقص 16.74 و16.96 في المائة.

وارتفع أداء مؤشر شركات الهندسة والتجهيزات الصناعية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة قياسية بلغت 57.24 في المائة، إذ سجلت شركة "ليفيفيي المغرب" زيادة غير مسبوقة في قيمة أسهمها المدرجة في البورصة، بنسبة قاربت 102 في المائة.

وانتعشت أسهم الشركات العاملة في مجال الخدمات الرقمية والتكنولوجية بنسبة 4.47 في المائة، نتيجة تحسن أداء سهم شركة "إ ب ماروك" بنسبة 8.8 في المائة، و"أش بي إس" بنسبة 8.51 في المائة.

وواصلت الشركات العاملة في قطاع السياحة والمدرجة في البورصة تسجيل مزيد من النتائج السلبية، إذ تراجع أداؤها العام بنسبة قياسية 50.59 في المائة في الفترة الممتدة ما بين بداية يناير ونهاية شهر غشت من العام الحالي.

كما تراجعت أسهم الشركات العاملة في مجال العقار في الشهور الثمانية الأولى من سنة 2020، بنسبة زادت عن 21 في المائة.

وهيمنت أسهم التجاري وفا بنك على 18.9 في المائة من تداولات البورصة خلال شهر غشت، تليها كوزومار بنسبة 13.3 في المائة، واتصالات المغرب بنسبة 10.91 في المائة، ثم مناجم بنسبة 8.25 في المائة، ولابيل بنسبة 8.14 في المائة.

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