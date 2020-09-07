24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "استهتار مؤسسات" بإجراءات الوقاية من كورونا يهدد بتفاقم الوباء (5.00)

  2. المغرب يصدم إسبانيا بمنع أنشطة التهريب من ثغرَي سبتة ومليلية (5.00)

  3. مرصد السجون يبادر إلى إنهاء إضراب "معتقلي الريف" عن الطعام (5.00)

  4. جهة الدار البيضاء تشهد زهاء ألف إصابة بكورونا في يوم واحد (5.00)

  5. فيدرالية تدعو أمزازي إلى إنصاف "تلاميذ الخاص" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | الجائحة تزيد من خسائر تصدير السيارات بالمغرب

الجائحة تزيد من خسائر تصدير السيارات بالمغرب

الجائحة تزيد من خسائر تصدير السيارات بالمغرب
هسبريس - محمد لديب
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:20

واصلت الانعكاسات السلبية لتفشي وباء كورونا على المستويين الدولي والوطني تأثيراتها السلبية على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب، الذي رصدت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تراجعا كبيرا في صادراته إلى الخارج.

وبلغت الخسائر الإجمالية التي تكبدتها صادرات قطاع السيارات ما يناهز 13 مليار درهم خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

وتوزعت خسائر القطاع على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، على رأسها تصدير السيارات المصنعة محليا بالمغرب، بنسبة قاربت 35 في المائة من إجمالي الخسائر.

كما تراجعت صادرات الكابلات الخاصة بالسيارات بنسبة 35 في المائة أيضا، وما يناهز 23 في المائة بالنسبة لصادرات التجهيزات الداخلية.

وساهم إغلاق مصانع السيارات التابعة لمجموعة رونو بكل من الدار البيضاء وطنجة المتوسط، ومصنع بوجو ستروين في القنيطرة، إضافة إلى باقي الوحدات العاملة في مجال تصنيع أجزاء السيارات، في وقف عمليات تصدير السيارات وأجزائها، إلى جانب توقف عمليات الاستيراد المرتبطة بهذا القطاع، ما أثر على معاملات القطاع الذي كان يئن تحت وطأة تراجع الطلب العالمي على السيارات منذ بداية العام الجاري.

ويحتفظ المغرب بالرّيادة في صناعة السيارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم تأثيرات "كوفيد-19" على مجال إنتاج السّيارات وصادراتها.

وإلى جانب مصنّعي السيارات الفرنسيين "PSA" و"Renault"، اللذين يديران مصانع إنتاج في المغرب، يستثمر العديد من موردي قطع غيار السيارات العالميين في المملكة، التي وضعت نفسها كمركز تصدير تنافسي بفضل شبكة قوية من الطرق السريعة والسكك الحديدية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - mohamed الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:33
أنقذوا مــــــــــــــــــــراااااااااااااكش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - واحد هبيل الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:34
شي واحد يفهمني
المغرب كيصنع السيارات وكيصدرهوم للخارج.
سعر هاذ السيارات في الخارج اقل بكثير من سعرها بالمغرب. علاش ما فهمت والو ؟ واش انا لي مكلخ؟
ولا انا ماشي شي واحد هبيل؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - الحسين الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:38
جميع الشركات التي ذكرت هي فرنسية وفي نفس الوقت نفتخر ان المغرب يصنع السيارات
والواقع غير ذالك. فكل أجزاء التي تتركب منها السيارات وغيرها مستوردة من الخارج ما يتم في المغرب هو تركيبها فقط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - الحسين الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:40
السلام عليكم
لم تنفع ولن تنفع الساعة الاضافية التي فرضتها الدولة تعسفا علينا من اجل رونو المغرب ;اذا كانت هذه الخسائر كلها .لماذا يستمر هذا التوقيت المشؤوم .هل من خبير ينورنا في هذاالموضوع .وشكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - ZakariaJ الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:50
بالفعل حتى السوق الداخلي سوف يعرف تراجع في عدد إقتناء السيارات، لكن المغرب بحاجة ماسة الى أليات منها حافلات النظافة و حافلات النقل الحضري و أيضا حافلات نقل البظائع، الإتجاه ال صناعتها بالمغرب عوض السيارات يكون بديلا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.