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كُتّاب وآراء
الجائحة تزيد من خسائر تصدير السيارات بالمغرب
واصلت الانعكاسات السلبية لتفشي وباء كورونا على المستويين الدولي والوطني تأثيراتها السلبية على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب، الذي رصدت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تراجعا كبيرا في صادراته إلى الخارج.
وبلغت الخسائر الإجمالية التي تكبدتها صادرات قطاع السيارات ما يناهز 13 مليار درهم خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.
وتوزعت خسائر القطاع على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، على رأسها تصدير السيارات المصنعة محليا بالمغرب، بنسبة قاربت 35 في المائة من إجمالي الخسائر.
كما تراجعت صادرات الكابلات الخاصة بالسيارات بنسبة 35 في المائة أيضا، وما يناهز 23 في المائة بالنسبة لصادرات التجهيزات الداخلية.
وساهم إغلاق مصانع السيارات التابعة لمجموعة رونو بكل من الدار البيضاء وطنجة المتوسط، ومصنع بوجو ستروين في القنيطرة، إضافة إلى باقي الوحدات العاملة في مجال تصنيع أجزاء السيارات، في وقف عمليات تصدير السيارات وأجزائها، إلى جانب توقف عمليات الاستيراد المرتبطة بهذا القطاع، ما أثر على معاملات القطاع الذي كان يئن تحت وطأة تراجع الطلب العالمي على السيارات منذ بداية العام الجاري.
ويحتفظ المغرب بالرّيادة في صناعة السيارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم تأثيرات "كوفيد-19" على مجال إنتاج السّيارات وصادراتها.
وإلى جانب مصنّعي السيارات الفرنسيين "PSA" و"Renault"، اللذين يديران مصانع إنتاج في المغرب، يستثمر العديد من موردي قطع غيار السيارات العالميين في المملكة، التي وضعت نفسها كمركز تصدير تنافسي بفضل شبكة قوية من الطرق السريعة والسكك الحديدية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
المغرب كيصنع السيارات وكيصدرهوم للخارج.
سعر هاذ السيارات في الخارج اقل بكثير من سعرها بالمغرب. علاش ما فهمت والو ؟ واش انا لي مكلخ؟
ولا انا ماشي شي واحد هبيل؟
والواقع غير ذالك. فكل أجزاء التي تتركب منها السيارات وغيرها مستوردة من الخارج ما يتم في المغرب هو تركيبها فقط.
لم تنفع ولن تنفع الساعة الاضافية التي فرضتها الدولة تعسفا علينا من اجل رونو المغرب ;اذا كانت هذه الخسائر كلها .لماذا يستمر هذا التوقيت المشؤوم .هل من خبير ينورنا في هذاالموضوع .وشكرا.