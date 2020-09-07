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الرئيسية | مال وأعمال | أسوأ سيناريو.. مركز يتوقع انكماشاً لاقتصاد المغرب بأزيد من 6ّ%

أسوأ سيناريو.. مركز يتوقع انكماشاً لاقتصاد المغرب بأزيد من 6ّ%

أسوأ سيناريو.. مركز يتوقع انكماشاً لاقتصاد المغرب بأزيد من 6ّ%
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 21:00

توقع المركز المغربي للظرفية انكماش الاقتصاد الوطني بحوالي 6.2 في المائة خلال السنة الجارية بسبب تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا، وهو أسوأ سيناريو مُتوقع إلى حد الساعة.

ويُعتبر هذا التوقع الجديد الأسوأ مقارنةً بتوقع الحكومة ضمن قانون المالية المعدل بـ5- في المائة، وبنك المغرب بـ5.2- في المائة، والبنك الدولي بـ4- في المائة، والمندوبية السامية للتخطيط بـ5.8- في المائة.

وحسب المركز فإن أزمة "كوفيد-19" هي إحدى أشد الأزمات التي شهدها العالم منذ عقود عديدة، لأنها اختبرت كل اقتصاديات بلدانه، كما أن حجم تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كان كبيرا جداً.

وأشار المركز المغربي إلى أن "الحكومات اضطرت أمام هذه الأزمة لاتخاذ قرارات عاجلة لإنقاذ الأرواح ومنع انهيار الاقتصاديات ومنع حدوث أزمة اجتماعية من شأنها أن تغرق العالم في فوضى غير مسبوقة".

وأورد المركز أن "المغرب اتخذ مجموعة من التدابير للحد من أضرار الجائحة منذ بدايتها في مارس المنصرم"، مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن يكون الضرر أكبر لولا الحجر الصحي الذي فُرض بسرعة.

وأورد المصدر ذاته: "إذا كانت هذه الإجراءات قد سمحت بتجنب الخسائر البشرية الكبيرة، مثل ما لوحظت في عدد من البلدان، فإنها كانت مكلفة جداً من حيث الدخل ومناصب الشغل".

ويرى مُحللو المركز أن العالم القروي عانى بشكل مُضاعَف منذ بداية فترة الوباء؛ فبالإضافة إلى آثار أزمة كورونا التي شلت عملياً التدفقات التجارية إلى المناطق القروية، كان هناك تأثير سلبي للجفاف خلال الموسم الفلاحي الحالي.

وختم المركز المغربي: "إذا كان هناك درس يمكن استخلاصه من هذه الفترة فهو ضرورة الاستعداد لمواجهة جميع الصدمات بجميع أنواعها، إذ ينبغي أن تعمل إستراتيجية التنمية الفلاحية في المستقبل على تقارب العالم القروي نحو معايير البيئة الحضرية من حيث الدخل واليد العاملة ومستوى المعيشة والاندماج".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - karim الاثنين 07 شتنبر 2020 - 21:27
شي لايخفى على أحد، كثرة الهول والتخويف في الشعب وبغيتو الأقتصاد ابقى كما هو. الكوفيد هو بوعو القطيع لا غير.
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2 - visiteur الاثنين 07 شتنبر 2020 - 21:29
لا افهم هذه الارقام مجرد رأي .
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4
3 - رأي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 21:32
سيعرف انكماش أكبر ،لان كرونا ضربت اقتصاد العالم بأكمله
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4
4 - Tanja balia الاثنين 07 شتنبر 2020 - 21:33
{وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ* قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأحْلامِ بِعَالِمِينَ* وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَاْ أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ* يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ* قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعُ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ* ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ* ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ} (43ـ49).
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5 - مستثمر الاثنين 07 شتنبر 2020 - 21:37
اغلب رجال الأعمال سيسحبون مشاريعهم واستثماراتهم من المغرب بعد نهاية الجاىحة.مصر بلد الماىة مليون اصبحت تسجل ماىة إصابة في اليوم.ركبتوا فينا الرعب والخلعة والسكر والاعصاب والطانسيون.الله اودي سد حل حل سد .هبلتونا.ماسديتوا افخطرة ما حليتوا افخطرة.ابغيت نعرف غير فين غاديين.واي استراتيجية عندكم.
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5
6 - بنجلون الاثنين 07 شتنبر 2020 - 21:39
اصلا اقتصاد يعتمد على مداخيل السياحة و تحويلات الجالية اللتان توقفنا مع غلق الحدود إضافة إلى مداخيل الضرائب التي تراجعت بشكل كبير بسبب إفلاس المقاولات يعتبر اقتصاد هش. على الدولة مراجعت حساباتها قبل فوات الاوان لان قطار التنمية و الاقتصاد الحقيقي الذي انطلق في عديد الدول لن يتوقف فاقتصادهم مبني على تكوين علمي للأجيال و بناء اقتصاد صناعي مواكب المستجدات العصر. أما في المغرب فتكوين الأجيال منعدم و لا صحة لا سكن لا و لا ولا و اضعف دخل فردي في العالم و سرقة الأموال العامة و الفساد و الرشوة و الشعب غارق في الجهل و الأمية و التخلف و التبركيك و الجلوس في المقاهي بدون فائدة. نحن شعب ميت حي ، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم
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7 - متتبع الاثنين 07 شتنبر 2020 - 21:43
قالوا كورونا انتشرواصبح وباء خطيرقلت انه القدر وربك على كل شيء قدير, قالوا أغلقت المساجد والحدود قلت لن تنام عين الساجد وربك لن ينسى عبده الوذوذ, قالوا اما الفقراء واليثامى والمساكين قلت ربك فرض الزكاة على الاغنياء وجعلهم أمانة على عاتق ولاة الامورلحفض كرامتهم ولو بقليل ووأوصى الا تقهرولا تنهر, قالوا ما الدواء قلت الحذر والنظافة والثوبة والدعاء لرب الارض والسماء.
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8 - Adam الاثنين 07 شتنبر 2020 - 22:04
لكم ان تتصوروا تداعيات هذا الأنكماش على المستويين المالي والأجتماعي والنفسي ...ومع ذلك فالحكومة تغرد خارج السرب فعوضا أن تتحمل الدولة مسؤوليتها التاريخية وتقوم بأعتماد خطة محكمة للبحث عن حلول واقعية لمواجهة الظرفية الأقتصادية الحرجة وتهزيز مواردها المالية ...من قبيل ألغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء ودمج الغرفتين الأولى والثانية والحد من الريع السياسي والأقتصادي وأسترجاع الأموال المهربة والحد من ألاجور المبالغ فيها لكبار رجال الدولة في الجيش والأدارة والمراهنة على الأنتاج الذاتيالفلاحي والصناعي .....تعمل الدولة بالمقابل على ارهاق المواطنين بمختلف انواع الغرامات والجبايات والأقتطاعات.. وما الشكايات المتكررة للمواطنين من فواتير الماء والكهرباء في الأشهر الأخيرة ألا صرخة من بين الصرخات المتعددة التي يعانيها المغاربة مع مؤسسات التدبير المفوض في غياب تام من متابعة الحكومة المحكومة
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9 - Akram الاثنين 07 شتنبر 2020 - 22:04
اقولها واكررها لأنكم تعتبروننا شعب جاهل لا نعرف من نختار...مع العلم ان ليس بين القنافد املس...جييو حكومة محترفة من الخارج....مل خمس سنوات نقس المشاكل التعليم الصحة العدل..الامن ...بزاف هاد الشي مقصود ادن
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10 - المهاجر الاثنين 07 شتنبر 2020 - 22:06
ليس المغرب وحده العالم كله حتى اقوى الاقتصاديات اليس نحن دولة مسلمة ونحن مسلمون الحل صندوق الزكاة نتضامن مع بعض بحب واخلاص وان ننسى ولو مرة واحدة النهب ونعمل باخلاص ونية صادقة وان يكون كل عملنا الى الله وسيبارك لنا الله في مالنا وعملنا وسيفرج الله عنا لكن ماذام سوء النية والقلب الاسود والغني ينهب اكثر والفقير يحقد اكثر وكل يقول انا انا فانتظر المزيد كوفيد 20 و 21
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11 - Taoufik الاثنين 07 شتنبر 2020 - 22:09
منذ سنوات و اقتصاد المغرب يعيش في أزمات متتالية.
أقول لاخواني المغاربة زيرو السمطة مزيان . راه بان لكوم العربون راه متيحكم المغرب غير الملك. مكاين لا أحزاب لا منتخبين لا برلمانيين و الباطرونا دايرين مبغاو في الشعب.
لا حول و لا قوة إلا بالله
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6
12 - متابع هسبريس الاثنين 07 شتنبر 2020 - 22:12
ويرى مُحللو المركز أن العالم القروي عانى بشكل مُضاعَف منذ بداية فترة الوباء

وأنا كواحد من أبناء العالم نقول للمحلل أن العالم القروي يعاني منذ مدة طويلة بكورونا وبدونها... الدولة وجهت الاهتمام للمناطق السقوية لتصدير المطيشة وسمحت في المناطق حيث مافيها ما تكدد
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13 - منكمش الاثنين 07 شتنبر 2020 - 22:13
راه منكمش 100% مند الاستقلال بعض العائلات فقط هي التي تستحود على خيرات البلاد.
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6
14 - Younes Yoo الاثنين 07 شتنبر 2020 - 22:13
هذا ما أراده أصحاب الحل و العقد منذ خروج فرنسا المزعوم من المغرب ! تكبيل المغرب بإغراق الشعب في آتون الجهل و التجهيل و الأمية و دوامة الفقر و التفقير لتسهيل التحكم في المغاربة و توجيههم كيفما يشاؤون! واش العام لي جا يلقانا نتسناو المطر و شوية ديال مداخيل تاع سياحة و المهاجرين و داسيا و الكابلات؟؟ جميع البلدان اللتي تحترم نفسها نهجت سياسة التصنيع و تنويع الاقتصاد و جلب رؤوس الأموال من كل حدب و صوب لتنويع النسيج الصناعي و الإقتصادي و جلب التكنولوجيا Technology Transfer كنا فعلت إسبانيا و المكسيك كوريا الجنوبية و جنوب افريقيا و البرازيل و بعض الدل اللتي كانت أسوء منا سابقا!! هل ليس لنا الحق في أن نتقدم قليلا و يرتقي المغرب بل أن نصنف في ذيل الأمم في ترتيب التنمية الاجتماعية ؟؟؟
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15 - متابع الاثنين 07 شتنبر 2020 - 22:39
التعليق رقم 1 في الصميم العالم استيقظ من ظغوط اصحاب مشروع كورونا والتلقيح الى غير ذلك في فرنسا السترات السفراء ستعود للشارع قريبا للتظاهر الناس سءمت من كل هذا المسلسل
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