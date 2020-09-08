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المغرب يفتحُ حدوده أمام الأجانب ويراهنُ على إنقاذ قطاع السّياحة‬

المغرب يفتحُ حدوده أمام الأجانب ويراهنُ على إنقاذ قطاع السّياحة‬
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:00

أعلن المغرب فتحَ مجالهِ الجوّي في وجهِ الأجانب الرّاغبين في زيارة المملكة، بعد أزيدِ من ستّة أشهر من الإغلاق الذي فرضته جائحة "كورونا"؛ وهو ما يمثّل منعطفاً في مسلسل الأزمة التي يُعاني من تداعياتها "الخانقة" مهنيو قطاع السّياحة، الذي تكبّد خسائر فاقت 64 مليار درهم بسبب الأزمة الحالية، وفق أرقامٍ رسمية.

وصارَ بإمكان الأجانب السّفر إلى المغرب بعد قرار وزارة الخارجية فتحَ المجالات الجوّية في وجهِ الوافدين شرطَ تقديم حجز فندقي واختبار Pcr، مع احترام الشّروط الصّحية المعمول بها في البلاد.

وأوضحت مراسلة صادرة عن محمد البصري، السّفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية، إلى وزيرة السياحة، أنه تم تحديد إجراءات جديدة تسمح للأجانب بدخول التراب الوطني؛ وذلك للأشخاص الذين يتوفرون على دعوة من إحدى المقاولات المغربية ابتداء من السبت، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتوفرون على حجز فندقي بالمغرب، ابتداء من التاريخ ذاته.

وفي السّياق نفسه، أعلن شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في رسالة وجّهها إلى أعضاء الاتحاد (CGEM)، أن "الأجانب الذين يتوفّرون على حجز مؤكد لفندق بإمكانهم ولوج المملكة عند تقديم هذا الحجز"، علما أن هذه الإجراءات تخصّ فقط الأجانب الذين لا يخضعون لإجراءات التأشيرة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية التي أصدرتها السلطات، ولا سيما الالتزام بإجراء الفحوصات المطلوبة لـ Covid-19 مسبقًا.

وأوضحت الرّسالة التي اطلعت عليها هسبريس أنّه "بعد تلقي العديد من طلباتكم للحصول على تصاريح بالدخول إلى المغرب لفائدة مقدمي الخدمات، واستشاريين، وتقنيين أجانب، بغية إرسالها إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التمس الاتحاد العام لمقاولات المغرب من الوزارة المذكورة أن تضع إجراءً مبسطا بهذا الشأن".

وكشف لعلج أنّه "تم قبول طلب الاتحاد العام لمقاولات المغرب من طرف وزير الشّؤون الخارجية والتعاون الدّولي"، مؤكّداً أنّه "ابتداء من 10 شتنبر2020، بإمكان الزوار المهنيين التنقل إلى المقاولات المغربية بناء على دعوة رسمية من هذه الأخيرة (تحمل معلومات المقاولة بما في ذلك التعريف الموحد للمقاولة، ورقم السجل التجاري والعنوان)، موقعة ومختومة من طرف شخص مخول له ذلك".

ويراهنُ مهنيو القطاع السّياحي على قرار إعادة فتح الحدود الجوّية أمام الأجانب خاصة في ظلّ النّتائج "الوخيمة" التي مسّت القطاع عقبَ تداعيات "الفيروس"، وهدّدت الاستقرار الاجتماعي لعدد من المهنيين، الذين يمنّون النّفس لتجاوز حالة الرّكود التي يشهدها القطاع.

وحسب الإحصائيات المسجّلة في نهاية شهر يونيو، فقد انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 63٪ ، ونسبة إقامات المبيت في المنشآت السكنية المصنّفة بنسبة 59٪.

وفضّل المغرب الإبقاء على حدودهِ الجوّية والبحرية مغلقة في وجهِ السّائحين الأوروبيين؛ لكن هذا القرار ما زالَ يكبّد خسائر مهمّة للقطاع السّياحي، الذي يساهم بما يقارب 10 في المائة من الناتج الداخلي للبلاد.

وفي مارس الماضي، أغلقت المملكة حدودها مع الخارج، في إطار جهود كبح انتشار فيروس المستجد؛ وهو ما أحدث شللا كبيرا في القطاع السّياحي.

وتشير التوقعات الصادرة عن المهنيين إلى أن المستوى الذي سجلته السياحة بالمغرب خلال سنة 2019 لا يمكن أن تعيد تسجيله إلا بحلول سنة 2030، ما عدا إذا كانت هناك عوامل استثنائية.

وتكبد قطاع السياحة ما يفوق 64 مليار درهم من الخسائر بسبب الأزمة الحالية، وفق دراسة رسمية؛ وهو ما سيجعل المهنيين يفكرون في سبل الاستدراك، ومن بينها البحث عن إمكانية جذب سياح من مناطق متفرقة وجديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - merroki الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:13
كيفاش و المدن مزال فيها التنقل بالرخصة
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33
2 - خيرا ان شاء الله الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:15
هل يعني هذا انه حتى المغاربة المقيمين داخل المغرب و الراغبين في زيارة مراكش مثلا من الدر البيضاء ان يسافروا بعد الحجز المسبق للفندق؟ نرجو توضيح هذا الامر
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22
3 - سميرة الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:15
السياحة الداخلية خلقت مشكلا و تسببت في تفشي الفيروس، فما بالك بالأجانب للذين سيجوبون مناطق عديدة، قرار غير صائب. هل سيكون من حقهم الوصول للمدن التي ليس فيها حرية التنقل ؟
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9
4 - الشيفور النقل السياحي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:16
وأخيرا . هد القرار خص إكن من شهر 6 لان القطاع مهم جدا اوكيخدم فئة كبيرة. شكرا لكل من اعطى الاشارة
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14
5 - omar الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:16
التخبط بكل الوان الطيف،ما عارفين يحلو ما عارفين يسدو ،حلو المجال الجوي وسادين كازا وخايفين من الدخول الدراسي،ليست هناك اذ استراتيجية واضحة لتجاوز الازمة والتعايش معها
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23
6 - Nada الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:17
هل يجب الحجز فقط مع La RAM ام من الممكن حجز التذاكر مع شركات أخرى؟؟
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7
7 - N.H الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:17
المحكومة و لات غير كتخبط في القرارات ديالها مبقات عارفة متسبق و لا توخر
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9
8 - walid الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:18
نريد فتح الحدود كما فعلت أروبا
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6
9 - momo frankfurt الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:18
الحمد لله وأخيراً، قرار صائب ولو أنّه شيئا ما متأخر، لكن يبقى شيء يبعث بالتفاؤل
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3
10 - مواطن من المغرب الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:20
سيكون معظم الوافدين من الصينيين.. لأن اوروبا منعت السفر الا لضرورة نحو المغرب باعتباره نقطة موبوءة
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-2
11 - Marokkii الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:20
واللي عايش في المغرب وزوجته أوروبيا عايشة في أوروبا واش عندها الحق تجي
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3
12 - سعيد الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:21
الوباء علمنا انه يجب تشجيع القطاع الفلاحي لانه هو مستقبل المغرب لنضمن الاكتفاء الداتي من الغداء والطعام ولا يكون ما ناكله رهينة في يد الخارج ويجب القطع مع السياحة وبالخصوص نوعيت السياحة التي حولت او جعلت المغرب اضحوكة ومسخرة في العاالم الحلال بين والحرام بين الا من اعمى الله بصره وبصيرته عن الحق
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