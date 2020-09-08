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الرئيسية | مال وأعمال | "عدم الالتزام" يُعطل مقتضيات اتفاق "الرفع من الحد الأدنى للأجور"

"عدم الالتزام" يُعطل مقتضيات اتفاق "الرفع من الحد الأدنى للأجور"

"عدم الالتزام" يُعطل مقتضيات اتفاق "الرفع من الحد الأدنى للأجور"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 23:00

لم يتلقَ عدد من الأجراء في القطاع الخاص ذوي الدخل المحدود أي زيادة خلال شهري يوليوز وغشت، كما كان متوقعاً بُموجب الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والقطاع الخاص والنقابات في 25 أبريل من السنة الماضية.

وكان هذا الاتفاق قد تضمن التزاماً من طرف القطاع الخاص بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على سنتين؛ 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

وبسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، طلب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يُمثل القطاع الخاص، تأجيل هذه الزيادة للتركيز على الحفاظ على مناصب الشغل؛ لكنه لم يتلق أي جواب من طرف الحكومة، وقرر ترك حرية الاختيار في تطبيق الزيادة بين يدي المقاولات.

وعلى الرغم من أن هذه الزيادة كانت مُقررةً في شهر يوليوز المنصرم، فإن الحكومة لم تخرج إلى حد الساعة عن صمتها إزاء ما اعتبره عدد من النقابيين بمثابة "خرق" لاتفاق اجتماعي موقع بين الدولة والقطاع الخاص والنقابات بسبب عدم تطبيق هذه الزيادة.

ولا ينص الاتفاق الاجتماعي على بنود خاصة في حالة ما لم يتم الوفاء بالتزامات أي طرف؛ فصفحاته الست تتحدث عن التزامات كل طرف فقط، لكن رغم ذلك يبقى التزاماً سياسياً وأخلاقياً يتوجب على كل طرف احترامه.

وليست الزيادة في الحد الأدنى للأجر البند الوحيد الذي لم يتم احترامه ضمن هذا الاتفاق الاجتماعي، بل هناك عدة بنود أخرى تهم التشريع والحريات النقابية، حيث تم الالتزام بالتشاور حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب وتعديل مدونة الشغل وقانون النقابات والمنظمات المهنية، لكن ذلك لم يحدث إلى حد الساعة.

وبالإضافة إلى ما سبق، تضمن الاتفاق أيضاً إدراج ملف التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي وإطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد والتشاور بشأن إرساء نظام للقطبين العام والخاص؛ لكن هذا الورش لا يزال هو الآخر متأخراً، رغم الأزمة التي تتهدد احتياطات التقاعد.

ويؤكد الميلودي مخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن الاتفاق الاجتماعي لسنة 2019 هو "اتفاق مؤسساتي لأنه موقع بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، وتطبيقه أخلاقي يجب على الأطراف الثلاثة الالتزام به".

وأشار مخارق، في حديث لهسبريس، إلى أن "الاتحاد المغربي للشغل يَعتبر أنه لا يمكن تأجيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر؛ لأن الأمر يتعلق باتفاق مؤسساتي وصدر مرسوم في هذا الشأن بمثابة قانون في الجريدة الرسمية".

وأكد المتحدث أن "تطبيق مقتضيات هذا الاتفاق، وخصوصاً في الزيادة في الحد الأدنى للأجر، هو التزام أخلاقي أيضاً؛ لأن الظرفية الحالية المرتبطة بالجائحة تتطلب التضامن بين فئات المجتمع، أي بين أرباب العمل ورؤوس الأموال والطبقة العاملة والبسيطة".

وسجل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بإيجابية موقف الحكومة بهذا الخصوص، حيث قال: "رغم ضغط أرباب العمل لكي تتراجع الحكومة على هذا الاتفاق لم يتم ذلك، وقد أكد رئيس الحكومة في لقاء سابق أنه مُلزَم بتطبيق الزيادة في ظل غياب اتفاق مع النقابات بشأنه، وهذا موقف إيجابي".

وأورد مخارق أن عدداً من المقاولات التزمت بتطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجر بخمسة في المائة، فيما فضّلت أخرى عدم تطبيق ذلك، داعياً في هذا الصدد الدولة إلى تحمل المسؤولية من خلال جهاز التفتيش.

وبخصوص إصلاح منظومة التقاعد والالتزامات الأخرى، أكد مخارق أنها بمثابة "نقطة ميتة"، داعياً الحكومة إلى عدم اتخاذ الجائحة كذريعة لتوقيف تطبيق مختلف مقتضيات الاتفاق الاجتماعي. كما أشار المتحدث إلى الحكومة لم تفتح بعدُ باب المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين حول منظومة التغطية الاجتماعية، رغم مرور أسابيع على خطاب الملك الذي تطرق لهذا الملف ذي الأولوية الكبيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - antab brik الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 23:19
Un gouvernement responsable digne de ce nom et selon les normes internationales ca n’existe pas dans ce pays !!
Personne ne sait quoi faire et personne n’est responsable de quoi que ce soit !! Tout le monde attend les instructions qui ne viennent souvent jamais !!
Ainsi !! Le pays vit dans des situations de chaos depuis longtemps !!
C’est la réalité malheureusement pour ce peuple !!
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8
2 - محمد الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 23:22
نعم وجدوها دريعة لاكل الناس في ارزاقها وقد سبق لي في احدى تعليقاتي في هدا الباب وكانهم مانوا ينتظرون طارءا كهدا مثلا ليتملصوا من كل مسؤولياتهم والواجبات التي عليهم /تبا لكم ولمن يفتي عليكم مثل هده التعليمات الشيطانية تبا/
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12
3 - naimar الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 23:23
أما المتقاعدين نسوهم من كل الحقوق لازيادة ولا إلغاء ضريبة على الدخل ولا شيء آخر
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20
4 - ملاحظ الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 23:33
المقاولات معظمها تصارع من أجل البقاء، كيف لها أن تزيد في الأجور؟!!!!! تخربيق هذا... لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم، يقول المثل المغربي ماحدها تقاقي وهي تزيد في البيض....
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-11
5 - abdes الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 23:44
الفضل و كل الفضل يرجع للمتقاعد الذي أفنى كل حياته لخدمة هذا الوطن.....هذا الوطن الذي رمى به إلى سلة المهملات ....لا زيادة ولا استرجاع ضريبي......اللهم إن هذا لمنكر.....حرام عليكم يا حكومة العار والحكرة والذل.
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7
6 - مغربي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 23:45
السلام
انا كشخص حر و حاصل على ديبلومين في مجال الالكترونيك و الكهرباء مند ما يقرب عن عشرين سنة و مند اجتيازي لعدة دورات تكوينية في بعض الشركات إتناء الدراسة و ما شهدت من قمع و سادية و هضم حقوق البروليتاريا من طرف الباطرونا و مسؤولي الموظفين اخدت وعد على نفسي ان لا اشتغل عند اي باطرون و الحمد الله سلكت طريق التجارة الحرة و بدأت عصامي من الصفر و لله الحمد أكرمني و يسر لي اموري و اقوم بكل الواجبات الدينية من زكاة و صدقات و إعانة المعوزين على قدر المستطاع.
وما يحز في نفسي هو التسويف و التماطل من طرف الباطرونا و دلك بإيعاز من النقابات الدين نكتوا العهد الدي يربطهم بالعمال بفضل السهرات الحمراء و دعوات العشاء في الملاهي و المنتجعات من أجل عيون الباطرونا و لتدهب البروليتاريا للجحيم.
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7 - متتبعة الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 23:48
سبحان الله..يتذرعون بالظرفية و الجاءحة وهذا فقط على المواطن والموظف البسيط والأجير.. اما التعيين في المناصب العليا كل خميس من كل اسبوع واجرهم السمين وتعويضات ضباط الكهرباء فلا ذكر للجاءحة
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8 - عبد العزيز الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 23:49
الحكومة عاطياهم الإختيار في اتخاد القرار، لذلك شيء عادي ميزيدوهاش -_- .
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9 - المراقب الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 23:50
الزيادة في الأجور حق كل أجير و ليست مكرمة ، و ما لا يعرفه معظم الناس هو أن تلك الزيادة ليست بشيئ ، فما هي الا قيمة ما يتدارك بها الأجر الشهري التضخم !
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10 - Jaml الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 23:56
وبخصوص إصلاح منظومة التقاعد والالتزامات الأخرى، أكد مخارق أنها بمثابة "نقطة ميتة"، (اجرنا عند الله)
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