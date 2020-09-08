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الرئيسية | مال وأعمال | إقراض 22,4 مليارات درهم لمتضررين من كورونا

إقراض 22,4 مليارات درهم لمتضررين من كورونا

إقراض 22,4 مليارات درهم لمتضررين من كورونا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:08

استفادت حوالي 15183 مقاولة مُتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد من قُروض مضمونة من طرف الدولة في إطار منتوجي "إقلاع المقاولات الصغيرة جداً" و"ضمان إقلاع" الذي يشرف عليهما صندوق الضمان المركزي.

وذكر الصندوق، في إحصائيات أصدرها الثلاثاء، أن هذه المقاولات المتضررة شرعت في استئناف نشاطها بعد استفادتها من مجموع قروض مضمونة بهذه الضمانات الاستثنائية بقيمة 22.4 مليارات درهم، وذلك بحجم التزامات بلغ 19.7 مليارات درهم.

ويهدف منتوجا الضمان، اللذان أُطلقا في 15 يونيو الماضي في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية بغية تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، إلى تمكين المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الكبرى من تمويل عودتها التدريجية إلى نشاطها العادي.

واستفاد ما مجموعه 10756 مقاولة من منتوج "إقلاع المقاولات الصغيرة جداً"، والموجه إلى ضمان قروض المقاولات الصغيرة جداً التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، بإجمالي قروض ممنوحة بلغ 2.4 مليارات درهم، وحجم التزامات بقيمة 2.3 مليارات درهم.

ومن جانبها، استفادت حوالي 4427 مقاولة من آلية "ضمان إقلاع"، والتي تهم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم، وقد ناهز حجم القروض المضمونة بهذه الآلية 20 مليار درهم؛ فيما بلغت الضمانات الممنوحة 17.4 مليارات درهم.

وفيما يخص توزيع القروض حسب القطاعات، استفادت من نشاط القروض المضمونة بآليتي "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" و"ضمان إقلاع" أساساً كل من قطاعات الصناعة بنسبة 33 في المائة، والتجارة والتوزيع بـ31 في المائة، والأشغال العمومية بـ17 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - النقد الذاتي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 18:59
كان احسن مشروع مقاولة صغيرة ناجحا بالمغرب هو صناعة الألبسة قبل التوقيع على اتفاقية الگات وفتح السوق الوطنية أمام المنتجات الصينية الرديئة الرخيصة..
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2 - بوحاطي الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:03
الدولة تصرف اموال الشعب في قطاعات لا تجدي نفعا و لا يستفيد منها المواطن البسيط في شيء فبدل تحسين قطاعات دي اولوية الصحة تعليم سكن بنية تحتية من طرق و مواصلات هدا ما يهم المواطن البسيط اما دعم المقاولات ف اصحابها معرفون
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