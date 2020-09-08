إقراض 22,4 مليارات درهم لمتضررين من كورونا

هسبريس من الرباط

استفادت حوالي 15183 مقاولة مُتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد من قُروض مضمونة من طرف الدولة في إطار منتوجي "إقلاع المقاولات الصغيرة جداً" و"ضمان إقلاع" الذي يشرف عليهما صندوق الضمان المركزي.

وذكر الصندوق، في إحصائيات أصدرها الثلاثاء، أن هذه المقاولات المتضررة شرعت في استئناف نشاطها بعد استفادتها من مجموع قروض مضمونة بهذه الضمانات الاستثنائية بقيمة 22.4 مليارات درهم، وذلك بحجم التزامات بلغ 19.7 مليارات درهم.

ويهدف منتوجا الضمان، اللذان أُطلقا في 15 يونيو الماضي في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية بغية تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، إلى تمكين المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الكبرى من تمويل عودتها التدريجية إلى نشاطها العادي.

واستفاد ما مجموعه 10756 مقاولة من منتوج "إقلاع المقاولات الصغيرة جداً"، والموجه إلى ضمان قروض المقاولات الصغيرة جداً التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، بإجمالي قروض ممنوحة بلغ 2.4 مليارات درهم، وحجم التزامات بقيمة 2.3 مليارات درهم.

ومن جانبها، استفادت حوالي 4427 مقاولة من آلية "ضمان إقلاع"، والتي تهم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم، وقد ناهز حجم القروض المضمونة بهذه الآلية 20 مليار درهم؛ فيما بلغت الضمانات الممنوحة 17.4 مليارات درهم.

وفيما يخص توزيع القروض حسب القطاعات، استفادت من نشاط القروض المضمونة بآليتي "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" و"ضمان إقلاع" أساساً كل من قطاعات الصناعة بنسبة 33 في المائة، والتجارة والتوزيع بـ31 في المائة، والأشغال العمومية بـ17 في المائة.