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كُتّاب وآراء
"رونو" تعتزم إطلاق الجيل الثالث لـ"داسيا" بالمغرب
تراهن مجموعة "رونو" الفرنسية على مصنعيها بطنجة المتوسط والدار البيضاء لإطلاق سلاسل إنتاج الجيل الثالث من سيارات "داسيا"، استعدادا لتزويد الأسواق العالمية بمنتجات جديدة أكثر تنافسية.
وقررت "رونو" المغرب الشروع في تصنيع الجيل الجديد من سيارات "سانديرو" و"سانديرو ستيبواي" بمواصفات تقنية تحترم معايير السلامة الأوروبية والمغربية، إضافة إلى سيارة "لوغان"، بمصنع الدار البيضاء.
وتسعى المجموعة الفرنسية إلى الاستفادة من كلفة الإنتاج المناسبة التي توفرها لها منصتاها الصناعيتان بطنجة المتوسط والدار البيضاء، أملا في رفع تنافسيتها بالأسواق الأفريقية والأوربية التي تشهد منافسة كبيرة بين المصنعين الذين يواجهون تراجع الطلب على اقتناء السيارات عالية الكلفة.
وتمكنت المجموعة الفرنسية خلال العام الماضي من إنتاج 394 ألفا و902 سيارة، منها 303 آلاف و558 تم إنتاجها بمصنع "رونو" بطنجة، و91 ألفا و344 سيارة بمصنع "صوماكا" بالدار البيضاء.
وبلغت صادرات مجموعة "رونو المغرب" العام الماضي ما يناهز 351 ألفا و514 سيارة، منها 283 ألفا و816 سيارة تم إنتاجها بمصنع "رونو" بطنجة المتوسط، وهو ما يمثل 93 في المائة من إنتاج المصنع، و67 ألفا و698 سيارة تم تركيبها بمصنع الدار البيضاء، وهو ما يمثل 74 في المائة من إنتاج المصنع.
ويتم توجيه صادرات المجموعة المتمركزة في المغرب نحو 74 بلدا بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الأمريكية.