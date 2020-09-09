جامعة بنكرير تختتم برنامج تسريع المقاولات الناشئة

هسبريس من الرباط

نظّمت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، يوم التاسع من شتنبر الجاري، عرضاً افتراضياً لاختتام برنامج تسريع المقاولات الناشئة IMPULSE.

وقد شكل هذا الحدث نهاية فترة المواكبة التي بدأت في يناير 2020 بحيث أُتيحت الفرصة لجميع الشركات الناشئة المشاركة لتقديم أعمالها وحلولها للمستثمرين والشركاء المحتملين، وفي نهاية هذا اليوم تم منح جوائز لـ16 مقاولا من ضمن المشاركين في البرنامج لمساعدتهم على تطوير أعمالهم والتغلب على تأثير وباء "كوفيد-19".

وقد تم إنشاء برنامج تسريع المقاولات الناشئة IMPULSE من طرف جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بشراكة مع MassChallenge، وبدعم من المجمع الشريف للفوسفاط وفرعه الإفريقي OCP Africa.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: أولًا، تعزيز القدرات الابتكارية للمجمع الشريف للفوسفاط في مجالات: Agritech وBiotech وNanotech وMining Tech، ثانياً، دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار بالمغرب والقارة الإفريقية وثالثاً، تقديم حلول لصغار المزارعين في أفريقيا.

وقد تم إغلاق باب تقديم الترشيحات في فاتح أكتوبر من السنة الماضية وبعد نهاية هذه العملية التي عرفت استقبال أكثر من 350 طلبًا من حوالي 40 دولة حول العالم، تم اختيار 16 مقاولة ناشئة في البرنامج على أساس معايير الجدارة والاستحقاق من قبل لجنة تحكيم متخصصة، وهو ما يمثل 4.5 في المائة من مجموع طلبات الترشيح.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه تم إدماج أربع مبادرات داخلية لريادة الأعمال منتمية إلى المجمع الشريف للفوسفاط ضمن هذا البرنامج.

ومنذ إطلاقها، تم دعم فترة تقديم طلبات الترشيحات بحملات مُكثفة للتواصل من خلال العديد من الندوات الإعلامية عبر الإنترنيت، ومن خلال التظاهرات التي تم تنظيمها في المغرب وفي العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وقد مكنت هذه الجولة الإفريقية من تقديم البرنامج إلى رواد الأعمال المرموقين في القارة.

وخلال فترة التسريع التي بدأت في يناير 2020، أُتيحت الفرصة للمقاولين ورواد الأعمال الداخليين المنخرطين في البرنامج لحضور دورات تدريبية بالمغرب وسويسرا، فضلاً عن دورات تدريبية عن بُعد، وجلسات توجيهية، وورشات عمل تدريبية، كما تم تنظيم لقاءات مع مُستثمرين وشركات ومديري المختبرات التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومدرسة 1337.

وتعمل بعض الشركات الناشئة المنتمية إلى البرنامج على مشاريع تجريبية مع المجمع الشريف للفوسفاط وOCP Africa وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وبالإضافة إلى التوجيه، ودورات التدريب وفرص تطوير علاقات مع الشركاء والمستثمرين المحتملين، استفادت الشركات الناشئة من جائزة بقيمة 250،000 دولار تم تقسيمها على النحو التالي:

الفائز بالجائزة الماسية (50 ألف دولار أمريكي)

1. Foodlocker من نيجيريا: تعمل Foodlocker على تطوير منصة لربط المزارعين بعملائهم.

الفائزون بالجوائز البلاتينية (20 ألف دولار أمريكي)

DataFarm .2 من البرازيل: تقوم هذه المقاولة بمعالجة البيانات الزراعية المحددة جغرافيًا من أجل تحديد العوامل المحددة لنقص أو زيادة الغلة

3. Lono من ساحل العاج: وهي شركة هندسية للعمليات الحيوية، تقدم حلولاً للفلاحين الصغار والصناعات الزراعية لتحويل النفايات إلى أسمدة.

4. Safi Organics من كينيا: تقوم هذه المقاولة بإضفاء اللامركزية على إنتاج الأسمدة وتسهيل وصول المزارعين إلى أسمدة عالية الجودة.

5. Social Lender من نيجيريا: تساعد المؤسسات المالية على تقديم خدمات تستند على السمعة الاجتماعية لضمان إدماج مالي أفضل.

6. Strayos من الولايات المتحدة الأمريكية: تعمل على تحسين العمليات في المواقع الصناعية باستخدام حلول لمعالجة الصور الجوية.

الفائزون بالجوائز الذهبية (10 آلاف دولار أمريكي)

7. Agroop من البرتغال: تقوم بتطوير حل سحابي ومتصل لمراقبة المحاصيل وإدارة الموارد والوقاية من المخاطر وتحسين الإنتاج الزراعي.

8. ColdHubs من نيجيريا: تقوم بتصنيع غرف التبريد التي تعمل بالطاقة الشمسية وتسمح للتجار والمزارعين بتخزين المواد سريعة التلف.

9. eProd Solutions من كينيا: توفر حلولًا تقنية لتقييم السلامة والقيمة الغذائية للمنتجات الزراعية.

10. Esoko من غانا: توفر منصة تربط المناطق القروية في إفريقيا بالخدمات المالية والأسواق والخدمات الاستشارية والمعلوماتية.

11. Farmcrowdy من نيجيريا: توفر Farmcrowdy للمزارعين حلولًا زراعية ذكية وبذوراً عالية الجودة وإمكانية الوصول إلى الأسواق لمساعدتهم على زيادة أرباحهم.

12. HydroBarley من المغرب: تقدم حلاً تنافسياً لإنتاج الأعلاف من خلال نظام الزراعة المائية.

13. Moldiag من المغرب: تقوم شركة بتطوير حلول تشخيصية ذات أسعار تنافسية للكشف عن العديد من الأمراض التي تصيب البشر والماشية والنباتات.

14. SATGRIE من مالي: تقدم أجهزة استشعار تجمع بيانات التربة وتحللها من أجل تحديد الاحتياجات الغذائية للنباتات المزروعة.

15. SAYeTECH من غانا: تقوم بتطوير آلات لزيادة إنتاجية المزارع الأفريقي وتقليل النفايات.

16. TroTro Tractor من غانا: يسمح لصغار الفلاحين بالوصول إلى الجرارات والآلات الأخرى من خلال منصة رقمية.

لمشاهدة محتوى اليوم التوضيحي (Démo Day)، يُمكن زيارة موقع البرنامج عبر الرابط: www.impulse.ma/fr/demoday