24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تصوير مسلسل "مغريضو" يصل إلى النهاية بالريف (5.00)

  2. لعلج يدعو إلى التعايش مع جائحة "كورونا" وترميم خسائر الاقتصاد (5.00)

  3. الحكومة تُصادق على تمديد استفادة متضررين من "أموال كورونا" (5.00)

  4. سلا تعيش أجواء "الحجر الصحي" بعد ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" (5.00)

  5. عمليات أمنية متزامنة تفكك خلية إرهابية ناشطة في 3 مدن مغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | "رونو" تشرع في تسويق "كليو" الجديدة بالمغرب

"رونو" تشرع في تسويق "كليو" الجديدة بالمغرب

"رونو" تشرع في تسويق "كليو" الجديدة بالمغرب
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:30

أعلنت مجموعة "رونو" المغرب عن شروعها في تسويق سيارة "كليو" الجديدة، أملا في تعزيز مكانتها ومواصلة حفاظها على مركز الريادة الذي تشغله في سوق السيارات الوطني منذ سنوات.

وقالت لمياء عامر، مدير التسويق بـ"رونو المغرب"، إن "السيارة الجديدة من رونو ستشكل ركيزة لمواصلة ريادة العلامة الفرنسية في هذه الفترة لسوق السيارات بالمغرب".

وأوضحت لمياء عامر، في ندوة صحافية بمدينة الدار البيضاء، أن "طرح رونو المغرب لسيارة كليو الجديدة يأتي بالتزامن مع احتفالها بمرور 30 سنة على الشروع في تسويق هذا الموديل".

وأضافت المتحدثة أن "الشركة استطاعت تسويق ما يزيد عن 12 ألف سيارة كليو خلال العام الماضي، وهو ما مكنها من حصة سوق بلغت نحو 30 في المائة فيما يخص هذه الفئة".

وتتمتع سيارة "كليو" الجديدة من "رونو" بالمزيد من الرحابة، خاصة في المساحة المخصصة للركوب في المقاعد الخلفية، كما قامت المجموعة الفرنسية بزيادة سعة حيز الأمتعة لتصل إلى 340 لترا.

وتضم قمرة القيادة شاشتين كبيرتين بجانب المقود وخلفه، يبلغ حجمهما 9 بوصات بالنسبة الشاشة الرئيسية و7 بوصات بالنسبة الشاشة خلف المقود.

وتمت توسعة باقة التجهيزات بكشافات "LED" فائقة الإضاءة، التي يتم تقديمها الآن بشكل قياسي لجميع موديلات السيارة، كما تم تجهيز "كليو" الجديدة بمساعد القيادة في الازدحام، مع نظام التحكم الأوتوماتيكي في مسافة الأمان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.