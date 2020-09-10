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كُتّاب وآراء
"رونو" تشرع في تسويق "كليو" الجديدة بالمغرب
أعلنت مجموعة "رونو" المغرب عن شروعها في تسويق سيارة "كليو" الجديدة، أملا في تعزيز مكانتها ومواصلة حفاظها على مركز الريادة الذي تشغله في سوق السيارات الوطني منذ سنوات.
وقالت لمياء عامر، مدير التسويق بـ"رونو المغرب"، إن "السيارة الجديدة من رونو ستشكل ركيزة لمواصلة ريادة العلامة الفرنسية في هذه الفترة لسوق السيارات بالمغرب".
وأوضحت لمياء عامر، في ندوة صحافية بمدينة الدار البيضاء، أن "طرح رونو المغرب لسيارة كليو الجديدة يأتي بالتزامن مع احتفالها بمرور 30 سنة على الشروع في تسويق هذا الموديل".
وأضافت المتحدثة أن "الشركة استطاعت تسويق ما يزيد عن 12 ألف سيارة كليو خلال العام الماضي، وهو ما مكنها من حصة سوق بلغت نحو 30 في المائة فيما يخص هذه الفئة".
وتتمتع سيارة "كليو" الجديدة من "رونو" بالمزيد من الرحابة، خاصة في المساحة المخصصة للركوب في المقاعد الخلفية، كما قامت المجموعة الفرنسية بزيادة سعة حيز الأمتعة لتصل إلى 340 لترا.
وتضم قمرة القيادة شاشتين كبيرتين بجانب المقود وخلفه، يبلغ حجمهما 9 بوصات بالنسبة الشاشة الرئيسية و7 بوصات بالنسبة الشاشة خلف المقود.
وتمت توسعة باقة التجهيزات بكشافات "LED" فائقة الإضاءة، التي يتم تقديمها الآن بشكل قياسي لجميع موديلات السيارة، كما تم تجهيز "كليو" الجديدة بمساعد القيادة في الازدحام، مع نظام التحكم الأوتوماتيكي في مسافة الأمان.