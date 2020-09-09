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الصندوق المغربي للتقاعد يتواصل مع المنخرطين

الصندوق المغربي للتقاعد يتواصل مع المنخرطين
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 23:50

في إطار تعزيز سياسته التواصلية مع مرتفقيه، ومن أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، أطلق الصندوق المغربي للتقاعد سلسلة من الفيديوهات بعنوان "أجي نفهمو التقاعد".

ويسعى الصندوق المغربي للتقاعد من خلال هذه السلسلة إلى التطرق للمواضيع المتعلقة بالتقاعد بشكل عام، وبحقوق والتزامات المستفيدين من الصندوق، النشيطين والمتقاعدين وذوي الحقوق، بطريقة مبسطة.

وسيتم بث هذه السلسلة التي تضم 12 حلقة في الثلاثاء الأول من كل شهر عبر البوابة الإلكترونية www.cmr.gov.ma، وعلى الصفحة الرسمية للصندوق على "فيسبوك"، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.

وخلال اليوم نفسه، سيتم التفاعل المباشر مع تعليقات متابعي صفحة الصندوق حول موضوع الحلقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مرحبا بالادماح الخميس 10 شتنبر 2020 - 00:17
مرحبا بالادماج ولكن عفاكم حيدو علينا الفيروس ديال المسلسلات التركية والهندية. راه ولينا عايشين معهم ثانية بثانية. بغينا انتاجات مغربية ورجعو للارشيف سلسلات المغربية الهادفة .
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