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كُتّاب وآراء
المغرب ضمن قائمة البلدان الأكثر أمانا للمسافرين
خريطة مخاطر السفر لعام 2020 من "International SOS"، أكبر شركة للخدمات الطبية وأمن السفر في العالم، وضعت المغرب مرة أخرى بين أكثر البلدان أمانًا للمسافرين هذا العام.
وتضع الخريطة المغرب ضمن قائمة الدول التي لديها مستوى عام منخفض المخاطر للمسافرين، وهي تصنف إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والصين وجزء كبير من أوروبا الغربية.
تستند الخريطة في إحصائياتها إلى معايير عديدة، بما في ذلك التهديدات من العنف السياسي والاضطرابات الاجتماعية، فضلاً عن المخاطر الطبية والسلامة على الطرق والجرائم الصغيرة والتأثير المحلي لـ"كوفيد 19".
وتصف المنظمة الدول ذات المخاطر المنخفضة بكونها هي الدول التي تنخفض فيها معدلات جرائم العنف منخفضة والعنف العنصري أو الطائفي أو السياسي أو الاضطرابات المدنية غير شائعة. أما إذا كان الإرهاب يمثل تهديدًا، فيما أعمال الإرهاب نادرة، وخدمات الأمن والطوارئ فعالة والبنية التحتية سليمة، ونادرا ما يحدث اضطراب في حركة النقل والنقل الصناعي.
وعلى الرغم من الصعوبات التي عرفتها السنة والظروف التي ترتبط بجائحة "كوفيد 19"، استطاع المغرب أن يحافظ على مستوى منخفض فيما يتعلق بالمخاطر الطبية للسفر.
وتصنف المنظمة الدولية السلامة الطبية وفقًا لانتشار الأمراض المعدية والتهديدات البيئية وتوافر خدمات الطوارئ وطب الأسنان وإمكانية الوصول إلى العقاقير الطبية عالية الجودة والإخلاء الطبي والحواجز اللغوية المحتملة.
المغرب استطاع التفوق على جميع جيرانه، إذ اعتبرته الخريطة أكثر أمانا من كل من الجزائر وتونس ومصر وموريتانيا وليبيا.
وعلى المستوى القاري، هناك عدد قليل فقط من البلدان الإفريقية مثل السنيغال والجابون وناميبيا وزامبيا لديها نفس مستوى المخاطر المنخفضة مثل المغرب.
أما على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فتعد عمان والإمارات وقطر والكويت والأردن هي الأخرى ذات مخاطر منخفضة.
يُذكر أن المغرب أعلن، أخيرا، فتح مجاله الجوي في وجه الأجانب الراغبين في زيارة المملكة، بعد أزيد من ستة أشهر من الإغلاق الذي فرضته جائحة "كورونا"؛ وسبق أن قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على المغرب ضمن قائمته للبلدان الأجنبية التي يوصي برفع قيود السفر المفروضة عليها، حسب ما أعلنه مجلس الاتحاد سالف الذكر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
هل تقصدون المسافرين الأجانب ؟
أكيد هذه الشركة لم تسمع بالتشرميل ولا بخطورة الطرق المغربية