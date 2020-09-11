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الرئيسية | مال وأعمال | "هواوي" تراهن على الإبداع البيئي لمطورين مغاربة

"هواوي" تراهن على الإبداع البيئي لمطورين مغاربة

"هواوي" تراهن على الإبداع البيئي لمطورين مغاربة
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 11 شتنبر 2020 - 09:12

تراهن مجموعة هواوي الصينية، العاملة في مجال صناعة الحواسيب والهواتف الذكية وبناء شبكات الاتصالات، على مطورين مغاربة من أجل تطوير النظام البيئي لهواتفها الذكية، وتطوير تطبيقات ذكية موجهة حصريا لمنتجاتها.

ويأتي هذا الرهان بالتوازي مع انعقاد مؤتمر مطوري هواوي 2020 الذي يعرف مشاركة مطورين من مختلف دول العالم، من ضمنهم مغاربة، حيث أكد المسؤولون بالمجموعة الصينية أن الملتقى يشكل فرصة للمطورين للتواصل والتعاون واستكشاف طرق لتقديم تجارب ذكية لجميع السيناريوهات لكل مستخدم.

وقال ريتشارد يو، المدير التنفيذي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "ستفتح هواوي بالكامل التقنيات الأساسية بالإضافة إلى قدرات البرامج والأجهزة للمطورين، وتتعاون معهم لدفع المزيد من الابتكار في نظام بيئي ذكي لجميع السيناريوهات، ولا أحد يستطيع تأجيل ليلة مرصعة بالنجوم، فكل مطور هو نجم ساطع تبحث عنه هواوي لنضيء السماء معًا".

وأعلنت هواوي، خلال هذا اللقاء الذي ينعقد عبر الإنترنيت، عن نظام التشغيل "HarmonyOS 2.0"، الذي يوفر ترقية شاملة لقدراته الموزعة الحالية، بما في ذلك ناقل البرامج وإدارة البيانات والأمان، حيث تقدم هواوي أيضًا إطار عمل "UX" التكيفي الذي يسمح للمطورين بالوصول بسرعة إلى عشرات الملايين من الأجهزة والمستخدمين الجدد.

وسيكون نظام التشغيل "HarmonyOS" مفتوح المصدر رسميًا، وسيتمكن المطورون من الوصول إلى المحاكيات وحزم "SDK" وأدوات "IDE".

وسيتم إطلاق مشروع مفتوح المصدر بعنوان "OpenHarmony"، على مراحل، مع إصدار تجريبي من نظام التشغيل "HarmonyOS" للهاتف المحمول مخطط للمطورين الصينيين في نهاية عام 2020 أولاً.

وأعلن ريتشارد يو عن خارطة طريق نظام التشغيل "HarmonyOS" في خطابه الرئيسي، قائلا: "ابتداء من اليوم، أصبح نظام التشغيل HarmonyOS مفتوحًا لأجهزة إنترنت الأشياء بسعة 128 كيلوبايت-128 ميجابايت، مثل أجهزة التلفزيون الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، والسيارات، والمزيد. في أبريل 2021، سنفتحه لأجهزة 128 ميجابايت-4 جيجابايت، وفي أكتوبر 2021، سيتم فتح نظام التشغيل HarmonyOS للأجهزة التي تزيد عن 4 جيجابايت".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abou oumaima الجمعة 11 شتنبر 2020 - 09:36
هواوي الصيني في الطريق اليك يا الايفون الامريكي سوف تهزم في القريب العاجل
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2 - محمد بلحسن الجمعة 11 شتنبر 2020 - 09:49
مباشرة بعد قراءة المقال تولد عندي شوق التعرف على كيفية إستعمال نظام التشغيل "HarmonyOS" و المحاكيات وحزم "SDK" وأدوات "IDE". ربما هدا الشعور راجع لكون كل كلمة تدكرني بعدة كلمات مشابهة ترسخت في دماغي طيلة عشرات السنين.
مثلا:
IDE = Investissement Direct Etranger
HarmonyOS = Harmonie + OS
OS = Ordre de Service
الفقرة الأخيرة تحمل وعود أتمنى أن تتحقق, تستحق إعادة النشر هنا نظرا لأهميتها بالنسبة لي أنا الدي أعيش بما قاله الشاعر:
أعلل النفس بالامال أرقبها ... ما أضيع العيش لولا فسحة الأمل
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