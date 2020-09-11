حجز تحفظي يطال شركة سعودية للورق بمراكش

هسبريس من الرباط

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق أنها تلقت أمراً قضائياً صادراً عن المحكمة التجارية بمدينة مراكش يَقضي بحجز تحفظي جديد على عقار لها لضمان سداد نحو 38 مليون درهم مغربي، بعد حجز سابق طالها قبل أشهر.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن إجمالي ما تم الحجز عليه تحفظياً من قبل المحكمة التجارية يصل إلى نحو 48 مليون درهم مغربي، مشيرة إلى حجز تحفظي سابق بقيمة 10 ملايين درهم مغربي.

وقالت الشركة إن القيمة الإجمالية للحجزين التحفظيين تفوق قيمة المصنع في اتفاقية البيع التي لم يلتزم المشتري ببنودها، وقام بالتنصل من التزاماتها.

وأضافت الشركة أن عملية استرداد الشركة التابعة ومصنعها قيد إجراءات الإنهاء الرسمية في المملكة المغربية، مشددة على "أنها لن تتوانى في حفظ مصالحها وحقوق مساهميها".

وتوقعت "الشركة السعودية لصناعة الورق" أن يكون الأثر المالي إيجابياً على مؤشراتها المالية حال الانتهاء من إجراءات استلام الشركة التابعة ومصنعها.

وأعلنت الشركة، في فبراير الماضي، عن توقيع عقد بيع الشركة المغربية لتحويل الورق، التابعة لها في المغرب، ولم يتم تسليم المبلغ المتفق عليه من قبل المشتري، ليتم الحجز التحفظي على المصنع ورفع دعوى قضائية.

وتُعتبر الشركة السعودية لصناعة الورق من أكبر مصانع مناديل الورق في السعودية، وقد أنشأت شركات تابعة لها لجمع وإعادة تدوير الورق في الجزائر، وأخرى لعمليات تحويل الورق في المغرب وتركيا.