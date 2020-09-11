تراجع الرقم الاستدلالي لإنتاجات صناعات التحويل

هسبريس من الرباط

عرف الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية، باستثناء تكرير النفط، انخفاضا قدره 21,4% خلال الفصل الثاني من سنة 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019، وفق ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني.

وعزت المذكرة هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع الإنتاج في "صناعة السيارات" بـ57,1%، وفي "صناعة منتجات أخرى غير معدنية" بـ 31,5%، وفي "صناعة الملابس" بـ 37,4%، وفي "صناعة النسيج" بـ 44,7%، وفي "صناعة التعدين" بـ 48,3%، وفي "صناعة منتجات من المطاط والبلاستيك" بـ 48,1%، وفي "صناعة الأجهزة الكهربائية" بـ 42,4%، وفي "صناعة منتجات معدنية" بـ 49,8%، وفي "صناعة الجلد والأحذية" بـ 43,0%، وفي "صناعة الخشب" بـ 62,5%.

وعلى العكس من ذلك، تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، فقد تزايد الإنتاج في "الصناعة الكيماوية" بـ3,3%، بينما الرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية ارتفع بنسبة 7,6%؛ وذلك نتيجة الارتفاع المسجل في "صناعات استخراجية أخرى" بـ 8,2% والانخفاض في "استخراج خامات المعادن" بـ 8,2%.

أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، وفق المصدر الرسمي نفسه، فقد سجل من جهته انخفاضا يصل قدره إلى نسبة 12,7%.