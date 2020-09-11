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الرئيسية | مال وأعمال | تراجع الرقم الاستدلالي لإنتاجات صناعات التحويل

تراجع الرقم الاستدلالي لإنتاجات صناعات التحويل

تراجع الرقم الاستدلالي لإنتاجات صناعات التحويل
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 شتنبر 2020 - 10:35

عرف الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية، باستثناء تكرير النفط، انخفاضا قدره 21,4% خلال الفصل الثاني من سنة 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019، وفق ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني.

وعزت المذكرة هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع الإنتاج في "صناعة السيارات" بـ57,1%، وفي "صناعة منتجات أخرى غير معدنية" بـ 31,5%، وفي "صناعة الملابس" بـ 37,4%، وفي "صناعة النسيج" بـ 44,7%، وفي "صناعة التعدين" بـ 48,3%، وفي "صناعة منتجات من المطاط والبلاستيك" بـ 48,1%، وفي "صناعة الأجهزة الكهربائية" بـ 42,4%، وفي "صناعة منتجات معدنية" بـ 49,8%، وفي "صناعة الجلد والأحذية" بـ 43,0%، وفي "صناعة الخشب" بـ 62,5%.

وعلى العكس من ذلك، تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، فقد تزايد الإنتاج في "الصناعة الكيماوية" بـ3,3%، بينما الرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية ارتفع بنسبة 7,6%؛ وذلك نتيجة الارتفاع المسجل في "صناعات استخراجية أخرى" بـ 8,2% والانخفاض في "استخراج خامات المعادن" بـ 8,2%.

أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، وفق المصدر الرسمي نفسه، فقد سجل من جهته انخفاضا يصل قدره إلى نسبة 12,7%.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - النقد الذاتي الجمعة 11 شتنبر 2020 - 10:43
هذا باختصار مرده إلى انخفاض القدرة الشرائية عند كل فيئات المجتمع. منهم من انخفضت قدرته الشرائية بسبب مادي ومنهم من انخفضت بسبب خوفه من الموت
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2 - مواطن من المغرب الجمعة 11 شتنبر 2020 - 10:45
وأين هو رقم معاملات المدارس الحرة بالمقارنة مع العام المنصرم.. هذه الشركات التي عندها ازيد من مليون زبون لا تعرف الدولة رقم معاملاتها!!!
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