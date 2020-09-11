بنعليلو يقرّب بين هيئة مراقبة التأمينات والوسطاء

هسبريس من الرباط

تمخضت جلسة تسوية الخلافات التي جمعت بين جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تحت رعاية وسيط المملكة، عن تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وانعقد الاجتماع أمس الخميس بحضور وسيط المملكة، محمد بنعليلو، والكاتب العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بمعية مسؤولين آخرين من الهيئة، ومسؤولي جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب.

ولم تتسرّب أي معطيات حول ما تم تداوله خلال جلسة التسوية، أو ما تم الاتفاق عليه، حيث التزم طرفا الجلسة بعدم تسريب فحوى الحوار، بطلب من وسيط المملكة، إلى حين البت في الموضوع نهائيا خلال الأيام المقبلة.

ويظهر أن المساعي التي يبذلها وسيط المملكة لتجاوز سوء الفهم القائم بين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، قد بدأت تؤتي ثمارها؛ إذ قال مصدر حضر الاجتماع إنه مر "في ظروف حسنة وبدون تشنج، وكان مناسبة لتقريب وجهات النظر".

وأضاف المصدر نفسه أن الأجواء التي مرّ فيها الاجتماع الأول بين الطرفين برعاية وسيط المملكة، "تُعدّ مؤشرا إيجابيا في مسار الحوار".

ويعود سبب الخلاف إلى اتهام جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بعدم التدخل لوقف ما يصفونه بـ"المنافسة غير الشريفة" التي تنهجها الأبناك وشركات التأمين وإعادة التأمين، والتي أدت إلى إفلاس عدد منهم، والزج بمئات المقاولين في هذا المجال نحو الهشاشة، بحسب جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب.