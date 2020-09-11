"طيران الإمارات" تستأنف رحلات من وإلى البيضاء‎

هسبريس من الرباط

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى الدار البيضاء اعتباراً من 18 شتنبر الجاري، ما يوسع شبكة خطوطها في إفريقيا لتغطي 14 وجهة؛ بينما تمضي الناقلة قدماً في إعادة بناء شبكتها في القارة وعبر العالم، لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.

وأوردت الشركة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن رحلات طيران الإمارات بين دبي والدار البيضاء سوف تعمل بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع؛ أيام الأحد والأربعاء والجمعة.

وسوف تغادر الرحلة "EK751" مطار دبي الدولي في الساعة السابعة وخمس وعشرين دقيقة صباحاً وتصل إلى الدار البيضاء في الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر، وتقلع رحلة العودة "EK752" من مطار محمد الخامس في الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر لتصل إلى دبي في الساعة الواحدة وخمس عشرة دقيقة من صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دولة الإمارات والمغرب).

وأكدت الشركة أنه يمكن الحجز على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات أوعن طريق وكلاء السفر أو مكاتب المبيعات ومراكز الاتصال التابعة لطيران الإمارات.

ويمكن للزبناء، تقول الشركة، من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، شددت طيران الإمارات على ضرورة إبراز شهادة فحص "كوفيد-19" PCR، مؤكدة أنها إلزامية لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه. كما ينبغي على المسافرين إلى الدار البيضاء الامتثال لمتطلبات دخول المغرب حتى يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات.

وتعد دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية، ففي عام 2019، استقبلت المدينة 16.7 ملايين زائر واستضافت مئات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية والترفيهية. وأصبحت دبي من أوائل مدن العالم التي تحصل على ختم "السفر الآمن" SafeTravels من مجلس السفر والسياحة العالمي WTTC الذي صادق على التدابير والإجراءات الاحترازية الشاملة والفعالة التي تتخذها دبي لضمان صحة وسلامة زوارها.

وتوفر سياسات الحجز الخاصة بطيران الإمارات المرونة والثقة للعملاء في التخطيط لسفرهم، حيث يمكن للعملاء الذين يشترون تذاكر طيران الإمارات حتى 31 غشت 2020 للسفر حتى 30 نونبر 2020 الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم بسبب القيود غير المتوقعة على الرحلات أو السفر المتعلقة بـ"كوفيد-19" أو عندما يحجزون تذكرة مرنة Flex أو بالغة المرونة Flex plus.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع الزبناء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات.

ولا يحتاج الزبناء، يؤكد البلاغ، إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية، وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية. وتوفر طيران الإمارات رقم الخط الساخن وتفاصيل تغطية نفقات "كوفيد-19" الطبية والحجر الصحي على www.emirates.com/COVID19assistance.

وتطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

وتعرض طيران الإمارات متطلبات دخول السياح، حيث توفر معلومات للزوار الدوليين إلى دبي على الموقع www.emirates.com/flytoDubai.