أسعار اللحوم تواصل الانخفاض بمستويات قياسية

هسبريس ـ محمد لديب

واصلت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضا بمستويات قياسية، في محلات الجزارة بمدينة الدار البيضاء والمدن الصغرى المحيطة بها، بعد تسجيل تراجع كبير في أثمنة البيع بالجملة.

وانخفضت أسعار بيع لحوم الغنمي بالجملة إلى ما يناهز 40 درهما في المجازر الحضرية بالدار البيضاء، التي تعتبر من أكبر أسواق اللحوم في كل من دكالة والشاوية.

وبلغت أسعار بيع لحوم البقر بالجملة ما يناهز 45 درهما للكيلوغرام؛ وهو ما أثر على أسعار البيع بالتقسيط في معظم محلات الجزارة، خاصة في الأحياء الشعبية للدار البيضاء والمدن الصغرى المحيطة بها.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء بالتقسيط في معظم محلات الجزارة بالأحياء الشعبية، إلى جانب ضواحي الدار البيضاء، ما بين 48 و55 درهما للكيلوغرام؛ وهو ما شجع المستهلكين على اقتنائها بشكل متزايد.

وتسبب تراجع الطلب من لدن المستهلكين على اللحوم الحمراء بشكل كبير، خاصة في الشهور الأولى التي أعقبت تفشي وباء كورونا المستجد، في الحد من المنحى التصاعدي للأسعار.

ويؤكد المهنيون أن الطبقات الفقيرة لم يعد بمقدورها اقتناء اللحوم الحمراء بسبب تراجع مداخيلها المالية اليومية، نتيجة التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا وتوقف الأنشطة الاقتصادية، قبل أن تعود عجلة الاقتصاد إلى الدوران من جديد.

يشار إلى أن استهلاك المغاربة من اللحوم ارتفع إلى ما يزيد عن 15 كيلوغراما للفرد، ويتوقع أن يصل إلى 18 كيلوغراما سنة 2020؛ وهو الارتفاع الذي سيواكبه ارتفاع في الطاقة الإنتاجية لقطاع إنتاج اللحوم الطبيعية وأنشطة تحويلها في وحدات متطورة.